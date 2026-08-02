Qué significa mirar constantemente en celular durante una conversación, según la psicología

Este comportamiento atrajo la atención de los expertos, quienes consideran que, según su frecuencia, puede ser un problema mucho más serio.

La ciencia advirtió que este comportamiento puede ser algo más que una simple distracción.

Mirar el celular sin que haya sonado una notificación o vibrado puede parecer un gesto sin importancia, pero cada vez más personas lo repiten incluso mientras mantienen una conversación. La ciencia lleva años estudiando este comportamiento para entender qué hay detrás de la necesidad constante de revisar la pantalla.

Aunque el teléfono forma parte de la vida cotidiana, cuando empieza a desviar la atención de quienes están alrededor puede afectar la forma de relacionarse con los demás. Desde la psicología, este tipo de conductas permite comprender mejor cómo los hábitos digitales influyen en los vínculos y cuándo pueden convertirse en un problema.

Seguro alguna vez pasó: alguien está contando algo y la otra persona, casi sin darse cuenta, baja la mirada para revisar el celular y se desconecta de la conversación . Ese comportamiento tiene un nombre: phubbing , un término que nació de la unión de las palabras inglesas phone , que significa teléfono, y snubbing , que significa ignorar o desairar a otra persona.

La psicología descubrió que, dependiendo de la frecuencia con la que se mira el teléfono, puede tratarse de algo más grave.

El concepto se utiliza para describir a quienes prestan más atención a la pantalla que a la persona que tienen enfrente. No hace falta que llegue un mensaje o una llamada: muchas veces el impulso de revisar el teléfono aparece de manera automática, simplemente por costumbre.

Para la psicología, este hábito puede estar relacionado con la necesidad de recibir estímulos de forma constante. Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las notificaciones generan una expectativa permanente que lleva a muchas personas a mirar la pantalla "por las dudas", incluso cuando no ocurrió nada.

Con el paso del tiempo, ese gesto puede convertirse en una reacción casi automática. En lugar de concentrarse por completo en la charla, la atención queda dividida entre la conversación y el celular, algo que puede hacer que la otra persona se sienta ignorada o poco escuchada.

Mirar el teléfono una vez durante una conversación no significa que exista un problema. La diferencia aparece cuando la conducta se repite de manera constante, interrumpe los intercambios con los demás y termina afectando la calidad de los vínculos.

Este fenómeno se presenta tanto en reuniones como en soledad, ya que hay personas que desarrollan adicción al teléfono. Freepik

Cómo detectar la adicción al celular

Pasar muchas horas con el celular no siempre significa que exista una adicción. Los especialistas explican que una de las principales señales es la dificultad para controlar las ganas de revisarlo, incluso cuando no hay un motivo concreto para hacerlo o ninguna notificación que justifique ese impulso.

Entre los comportamientos más frecuentes aparecen revisar la pantalla una y otra vez para comprobar si hay mensajes nuevos, usar el teléfono mientras se trabaja, se estudia o se comparte una comida y perder la noción del tiempo navegando por redes sociales o distintas aplicaciones.

También pueden aparecer cambios en el estado de ánimo cuando el celular no está disponible. Sentir ansiedad, nervios o irritación por quedarse sin batería, no tener conexión a internet o descubrir que el teléfono quedó en otro lugar son algunas señales que los especialistas tienen en cuenta.

Con el tiempo, ese uso excesivo puede afectar otros aspectos de la vida diaria. Dormir peor, rendir menos en el trabajo o el estudio, descuidar las relaciones personales o sufrir molestias físicas, como dolor de cuello o cansancio en la vista, son algunas de las consecuencias más habituales.

Si además la persona intenta dejar el celular de lado y no puede sostener ese cambio, la psicología recomienda prestar atención a ese comportamiento. Cuando el uso del teléfono empieza a interferir con la rutina, los vínculos o las responsabilidades diarias, consultar con un profesional puede ayudar a recuperar un vínculo más saludable con la tecnología.