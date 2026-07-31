El rincón oculto de Córdoba que es perfecto para descansar junto al agua

Este lugar se destaca por su increíble historia de refundación, su tranquilidad y una oferta de actividades ideal para el turismo.

Este rincón cordobés es una de las grandes alternativas que ofrece la provincia.

Córdoba representa una de las grandes joyas para el turismo nacional . Gran cantidad de visitantes aprovechan sus variados rincones dentro del territorio para vacacionar o pasar los fines de semana largos. Sin embargo, no todo lo atractivo reside en los destinos más concurridos.

Potrero de Garay surge como una alternativa ideal para acercarse a conocer. Su tranquilidad envidiable y un entorno rodeado de verde junto a las sierras lo vuelven un sitio perfecto para descansar y escapar del ruido urbano.

Potrero de Garay se encuentra en el Valle de Calamuchita, dentro del Departamento Santa María en Córdoba . Se ubica a 73 kilómetros de la capital de la provincia y a 29 kilómetros de Villa General Belgrano.

El pueblo está reconstruido , debido a que en la década de 1950 quedó sumergido luego de la construcción del dique y del posterior llenado del Embalse de Los Molinos. Por este motivo, debió refundarse y construirse desde cero en tierras más altas. Desde 2020, se pueden observar los antiguos cimientos tapados por el agua a causa de las severas sequías.

El gran protagonista en este lugar es el Embalse Los Molinos , en donde la acción del viento y del agua permiten realizar distintas actividades. Allí es posible practicar diversos deportes náuticos , además del alquiler de kayaks, tablas de SUP, lanchas, motos de agua y gomones.

La pesca deportiva también se posiciona como otra de las actividades estrella del sitio. El pejerrey de la zona es conocido por su alta calidad, existiendo zonas autorizadas para llevar a cabo la práctica junto a guías locales que ofrecen excursiones con el equipamiento incluido.

Dentro de este calmo rincón, el trekking serrano representa otra de las opciones disponibles para el turismo. Existen alternativas variadas como las cabalgatas organizadas por bosques de pinos hacia los miradores y senderos aptos para realizar ciclismo de montaña.

Dependiendo de la época, hay varias festividades que terminan de transformarlo en una opción perfecta. Las fiestas gauchas como el Fortín Jesús Niño y el Fortín Martín Miguel de Güemes resultan las más destacadas, contando con jineteadas y shows de folclore.

Cómo ir hasta Potrero de Garay

Para ir desde Córdoba Capital en auto, hay que salir hacia el sur en dirección a Alta Gracia por la Ruta Provincial 5 hasta llegar a Villa Ciudad de América. En ese punto es necesario tomar la Ruta Provincial 271 y cruzar el puente del Río San Pedro para arribar a la localidad.

Quienes quieran llegar a Potrero de Garay sin vehículo, deberán abordar las líneas de colectivo salientes desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba. Allí existen opciones de corta y larga distancia con el mismo recorrido. Desde la capital hay 73 kilómetros de distancia y los viajes no suelen demorar más de una hora y media.