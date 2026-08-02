El placer de las ostras: restaurantes para una experiencia premium

Cada 5 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Ostra , una fecha dedicada a destacar el valor gastronómico y nutricional de este molusco bivalvo , además de concientizar sobre la importancia de preservar los ecosistemas marinos y promover prácticas de cultivo sostenibles.

Aunque no existe un registro oficial que determine el origen de la efeméride, la celebración ganó popularidad en distintos países y hoy reúne tanto a productores como a restaurantes y amantes de la gastronomía que aprovechan la jornada para difundir las múltiples formas de consumir este alimento.

En Recoleta, PORTE celebra la Semana de la Ostra del 5 al 8 de agosto, con una propuesta dedicada a este producto. Cultivadas en la Patagonia argentina y provistas por Mar de Jade, en su versión natural o Rockefeller, gratinadas. Entre las opciones habrá un combo de tres ostras frescas con una copa de Piedra Negra Brut Nature, de Bodega Piedra Negra Lurton, y otro de tres ostras junto al cóctel insignia de la casa, Saint Exupéry, elaborado con Beefeater, González Byass Alfonso Oloroso, pomelo, solución salina y alcaparrón. Además, podrán pedirse porciones de tres o seis ostras frescas, así como la versión Rockefeller en ambos formatos.

Porte cuenta con ostras patagónicas. PORTE

L’ATELIER BISTRÓ

En Martínez, L'Atelier Bistró se consolidó como una de las referencias de la cocina francesa en zona norte, con una propuesta que prioriza el producto de estación y las materias primas de calidad. Entre sus opciones más distintivas aparecen las ostras, un ingrediente poco frecuente en las cartas locales, que el restaurante ofrece respetando al máximo su sabor original. Provenientes de Bahía San Blas y provistas por Mar de Jade, se sirven siempre frescas y pueden disfrutarse como entrada en una selección de tres unidades acompañadas por vinagre de vino, limón, tabasco y pan con manteca. También integran el primer paso del menú degustación, donde se presentan con vinagre de frambuesas y una granita de manzana verde, acompañadas por una copa de Sauvignon Blanc, para realzar su perfil fresco y mineral.

Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez.

L'Atelier Bistró ofrece distintas opciones. L'Atelier Bistró

ALO’S

Como entrada, Alo's recupera uno de los platos más recordados de su historia reciente dentro de su menú "Grandes clásicos de Alo's". La propuesta, que ya había formado parte de la carta en 2023, vuelve a poner en valor uno de los productos más apreciados de la gastronomía por su frescura y sabor. Para elaborarla, el restaurante trabaja con ostras vivas de Mar de Jade, proveedor especializado en mariscos del sur del país. En esta ocasión, las ostras provienen de Bahía San Blas, al sur de la provincia de Buenos Aires. La porción incluye dos ostras servidas con una inglesa de maíz y salsa macha, aunque también pueden pedirse al natural, acompañadas únicamente con limón y una salsa picante casera. Como maridaje, Alo's recomienda un Chardonnay de clima frío. Entre las etiquetas de la cava se destaca Rincón de los Leones Chardonnay, elaborado por Camila Lapido en Chubut, Patagonia, cuya frescura y acidez realzan el perfil mineral y las notas yodadas de las ostras.

Dirección: Av. Blanco Encalada 2120, San Isidro.