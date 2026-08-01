El pueblito poco conocido de Tucumán que te va a enamorar con sus paisajes y su calma + Agregar ámbito en









Entre las sierras se encuentra un rincón distinto, con una arquitectura única y un paisaje natural que enamora a primera vista.

El pueblo argentino que parece salido de una postal. Gentileza - Facebook: @TucumánTurismo

Para quienes están cansados del bullicio de la ciudad, existen destinos argentinos que ofrecen una experiencia distinta para quienes buscan desconectarse durante unos días. En Tucumán, uno de esos lugares goza de historia, naturaleza y construcciones que parecen sacadas de un cuadro.

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A más de 1.300 metros sobre el nivel del mar, esta pequeña localidad sorprende por su entorno serrano y por un patrimonio arquitectónico que no se suele ver en el norte del país. Su ambiente silencioso y las vistas panorámicas la convirtieron en una escapada muy elegida por los turistas.

El pueblo se encuentra a 1.350 metros sobre el nivel del mar. Gentileza - Tucumán Turismo Dónde se ubica Villa Nougués Villa Nougués se encuentra en el departamento Lules, en la provincia de Tucumán, a 45 kilómetros de San Miguel de Tucumán. La localidad se encuentra sobre las Sierras de San Javier, a 1.350 metros sobre el nivel del mar, lo que le brinda temperaturas agradables durante gran parte del año y excelentes vistas de las yungas.

El pueblo nació hacia fines del siglo XIX por iniciativa del ingeniero Luis F. Nougués, quien imaginó un lugar de descanso con casas de montaña inspiradas en las construcciones europeas. Con el paso del tiempo, ese proyecto dio origen a una de las primeras villas serranas de la provincia.

Esa arquitectura neogótica es su principal atractivo, con casas construidas con piedra gris, techos inclinados y jardines bien conservados que generan una imagen que recuerda a los poblados de los Pirineos franceses. Además del estilo, la zona cuenta con una vegetación abundante formada por pinos, palmeras, hortensias y violetas.

La mayoría de los turistas elige hacer trekking en este pueblo mágico. Gentileza - Tucumán Turismo Qué se puede hacer en Villa Nougués Villa Nougués ofrece propuestas para quienes quieren hacer actividades al aire libre, recorridos históricos o tan solo disfrutar del paisaje serrano. Las alternativas más elegidas son: Caminar por sus calles para apreciar las antiguas residencias de estilo europeo y descubrir cada uno de sus detalles arquitectónicos

Hacer trekking atravesando la vegetación característica de las yungas

Pasear en bicicleta por los caminos con vistas panorámicas

Conocer la Iglesia del Sagrado Corazón , uno de los edificios más reconocidos de la localidad, construida en 1989 con un estilo neogótico

, uno de los edificios más reconocidos de la localidad, construida en con un estilo neogótico Cruzar el puente colgante

Visitar la Gruta de la Virgen de Lourdes

Llegar hasta la Cascada del río Noque , uno de los principales atractivos naturales de la zona

, uno de los principales atractivos naturales de la zona Subir al cerro Taficillo y recorrer distintos sectores de la Sierra de San Javier para apreciar la selva de montaña

y recorrer distintos sectores de la para apreciar la selva de montaña Practicar parapente

Jugar al golf en la cancha tradicional de la villa

Participar de actividades culturales y espectáculos organizados en el anfiteatro al aire libre

Hospedarse en la histórica Hostería Villa Nougués, que conserva buena parte del estilo original del pueblo El pueblo que te ofrece un paisaje increíble. Magnific Cómo ir hasta Villa Nougués Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Villa Nougués hay 1.250 kilómetros por ruta. El viaje en auto demanda 14 horas, según el tránsito. Otra alternativa consiste en viajar en avión o en micro de larga distancia hasta San Miguel de Tucumán. Desde la capital provincial sólo hay que recorrer 45 kilómetros por la Ruta Provincial 338, un camino de montaña que atraviesa las yungas. En este caso, el trayecto forma parte del paseo. A medida que uno sube, se encuentra con los bosques, cerros y miradores naturales que anticipan el paisaje característico de Villa Nougués, una de las localidades más distintas de Tucumán y del país.

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