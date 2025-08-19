La detención de un Pokémon y un Labubu que se hizo viral: se los llevó la policía







Un insólito operativo policial terminó con la captura de dos personajes disfrazados, generando un debate viral y memes en todo internet.

La detención de Pikachu y Labubu en plena calle generó sorpresa entre los transeúntes y rápidamente se volvió viral en redes sociales. The Pokémon Company | Nintendo

Los videos virales se transforman en termómetro social y exponen fenómenos que mezclan humor, protesta y controversia política. En cuestión de minutos, una escena insólita puede recorrer el mundo y despertar todo tipo de reacciones, desde risas hasta debates encendidos sobre los límites del poder y la libertad.

Ese fue el caso de un arresto en Moldavia que desató miles de comentarios y compartidos en línea. La historia no solo involucra a la policía y a manifestantes, sino también a personajes de fantasía que terminaron en un patrullero, protagonizando una de las imágenes más sorprendentes del año.

Personas disfrazadas acudieron a una manifestación en apoyo a la dirigente de la región autónoma de Gagauzia, Yevgenia Gutsul, condenada a 7 años de prisión.



Más videoshttps://t.co/HRBI4vmnOl pic.twitter.com/PzhrXsCS1r — Sepa Más (@Sepa_mass) August 16, 2025 El motivo de la detención de los personajes que se volvió viral Durante una protesta en apoyo a la dirigente Yevgenia Gutsul, la policía moldava tomó una decisión que llamó la atención global: detener a tres personas disfrazadas de Pikachu, Labubu y un oso polar. El hecho ocurrió en medio de un clima político tenso, ya que la líder regional había sido condenada a siete años de prisión por lo que muchos consideran una persecución con trasfondo político.

El operativo quedó registrado en un video que se difundió de manera masiva en redes sociales. En las imágenes se observa a los agentes escoltando a los personajes hasta el patrullero, mientras los presentes gritaban “¡Libertad para Pokémon!”. El tono irónico de los manifestantes convirtió la escena en un espectáculo cargado de simbolismo.

El arresto rápidamente se convirtió en tendencia global. Para muchos usuarios, el episodio reflejó la mezcla entre represión política y un espectáculo casi cómico, lo que multiplicó su capacidad de atraer atención internacional.

Más allá de la anécdota, la situación puso en evidencia cómo las protestas en Moldavia encuentran nuevas formas de expresión, incluso a través de disfraces que transforman el reclamo en un acto creativo y llamativo.

