La edad y el género influyen en el deseo sexual, según los especialistas.

El trabajo realizado en Estonia, liderado por investigadores de la Universidad de Tartu, contó con la participación de más de 67.000 de 18 a 89 años, que representan aproximadamente el 7 % de la población del país.

El deseo sexual no sigue una regla general. Un amplio estudio científico demostró que la edad, el género, la orientación sexual y el número de hijos son factores que causan diferencias entre las personas.

Cuáles fueron los datos del estudio El trabajo realizado en Estonia, liderado por investigadores de la Universidad de Tartu, contó con la participación de más de 67.000 de 18 a 89 años, que representan aproximadamente el 7 % de la población del país. De esta forma, reveló que los factores demográficos, sin incluir los elementos psicológicos o relacionales, explican hasta un 28% de la variabilidad del deseo sexual entre los adultos.

Además, identificó diferencias significativas en la forma en que hombres y mujeres experimentan el deseo sexual a lo largo de sus vidas. En el primer caso, la máxima intensidad no se alcanza en la juventud, sino en la segunda mitad de la treintena y principios de los cuarenta. En cambio, el deseo sexual femenino presenta un descenso más marcado con el paso del tiempo.

sexo sexualidad.jpg El estudio identificó diferencias significativas en la forma en que hombres y mujeres experimentan el deseo sexual a lo largo de sus vidas. sexo-sexual-pareja.webp Por otro lado, el estudio indicó que las mujeres con mayor cantidad de hijos manifestaron niveles de deseo sexual más bajos, mientras que en los hombres ocurrió lo contrario: los padres con familias numerosas reflejaron mayor deseo. De este modo, se sugiere que la maternidad y la paternidad afectan de manera desigual la vida íntima, influidas por factores sociales, culturales y biológicos.

En simultáneo, la sexualidad también juega un rol fundamental. Las personas identificadas como bisexuales o pansexuales reportaron niveles de deseo sexual superiores en comparación con quienes se definieron como heterosexuales o pertenecientes a otras orientaciones. Los especialistas señalan que esto podría estar relacionado con una mayor apertura a la diversidad y la exploración sexual.

De esta manera, el estudio concluye con que el pico de deseo masculino se sitúa alrededor de los 40 años, mientras que en las mujeres, desciende antes y de forma más pronunciada. Sin embargo, los expertos aclaran que aunque los factores demográficos explican una parte relevante de la variabilidad en el deseo sexual, el resto depende de aspectos psicológicos, relacionales y sociales que requieren futuras investigaciones.

