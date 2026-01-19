Mbappé rompió el silencio y habló de la crisis del Real Madrid: defendió a Vinicius y opinó sobre Xabi Alonso

El delantero francés asumió el momento tenso del Real Madrid y pidió apoyo para su compañero brasileño de ataque, que rompió en llanto en el último partido.

Tras el despido de Xabi Alonso por perder la final contra el Barcelona y la eliminación de la Copa del Rey , el Estadio Santiago Bernabéu se manifestó con bronca este fin de semana y hubo silbidos para todos los jugadores del Real Madrid , en especial para Vinicius.

Este lunes en rueda de prensa Kylian Mbappé rompió el silencio y habló al respecto, pidiendo apoyo para su compañero. "No es su culpa si no jugamos como debemos. Es culpa de toda la plantilla. El madridismo no tiene que tomar a un jugador y silbarlo solo a él. Hay que cambiar la situación y lo sabemos. Vamos a hacerlo" , aseguró.

En ese contexto, el francés profundizó sobre el brasileño: "Cuando Vini es feliz, es diferente. Es una persona, un humano. Es un gran jugador y un hombre increíble. Tenemos que protegerlo mejor, yo también, para que no esté solo. Nunca va a estar solo en el Madrid. Todo el club está con él".

Por otro lado, la estrella francesa reconoció que comprende el enojo del público madrileño y señaló que "no me gustó que silbaran más a algunos jugadores. Es culpa de todo el equipo. Tenemos el carácter para cambiar eso. El madridismo está enfadado, pero está con nosotros".

Muchos sindicaron al goleador galo como uno de los principales responsables de la salida del entrenador Xabi Alonso , pero sus palabras que contradicen tal aseveración fueron contundentes:

"Decir que no ha triunfado en el Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidieran los títulos. Xabi va a ser un grandísimo entrenador. Tengo una relación espectacular con él y le deseo lo mejor", manifestó al respecto.

También reveló que "hablé con él cuando fue la noticia. Quería apoyarlo porque nunca es fácil. No es mi responsabilidad decir si es justo o injusto. El fútbol es así. Es la vida del mundo del fútbol de alto nivel. Hay que defender el escudo del Madrid".

Mbappé hasta se ofuscó cuando le sugirieron que hubo problemas entre el plantel y el ex DT que provocaron su eyección del cargo, a lo que respondió: "No voy a hacer el tonto, claro que han pasado cosas. Es la vida de un gran club. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No está bien pero lo aceptamos".