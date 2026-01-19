Tanto traders como family offices y gestores de hedge funds reevaluaron modelos de asignación ante niveles más bajos de Bitcoin.

En los últimos días, el precio del activo digital cayó por debajo de los u$s92.000﻿.

Bitcoin está viviendo una fase de alta volatilidad que mezcla correcciones bruscas con señales de interés comprador , tanto desde inversores institucionales como desde figuras prominentes del sector que ven en las caídas una oportunidad para posicionarse a muy largo plazo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En los últimos días, el precio del activo digital cayó por debajo de los u$s92.000 , presionado por temores macroeconómicos y la aversión al riesgo global , lo que generó ventas en el mercado de criptomonedas e incluso redujo significativamente la capitalización de mercado de activos como Ether y Solana.

Esta debilidad de precio, lejos de disuadir a todos los grandes actores, incentivó compras estratégicas por parte de inversores institucionales y de millonarios posicionados a largo plazo.

Tanto traders como family offices y gestores de hedge funds reevaluaron modelos de asignación ante niveles más bajos de Bitcoin, viendo en este retroceso una oportunidad para acumular el activo escaso.

Uno de los casos más visibles es el de Strategy , la empresa anteriormente conocida como MicroStrategy liderada por Michael Saylor , que sigue apostando por Bitcoin como su principal activo de reserva .

A pesar de la caída del precio y de la presión sobre su propia acción, la compañía continuó acumulando grandes cantidades de Bitcoin y recientemente ejecutó una compra de más de u$s1.250 millones en el activo, adquiriendo alrededor de 13.627 tokens en un solo fin de semana.

Bitcoin moneda cripto La debilidad de Bitcoin despierta compras de oportunidad: millonarios e inversores hacen apuestas Kaboompics.com

Además, Saylor lanzó señales en redes sociales, incluido un post con la frase “Bigger Orange”, que el mercado interpreta como un indicio de compras adicionales, lo que reavivó el optimismo entre los inversores.

Estos mensajes llegan justo cuando los holdings de Strategy rozan los 700.000 BTC, equivalentes a más del 3% del suministro total.

El mercado acompaña

No se trata solo de compras corporativas. El reciente retroceso de precios también accionó compras tácticas por parte de inversores millonarios y capitales orientados al largo plazo, que consideran que un activo con oferta limitada y tanteado descenso puede ofrecer retornos superiores en horizontes multianuales.

Algunos analistas comparan la actual corrección con ciclos anteriores de Bitcoin, donde las caídas profundas fueron seguidas por repuntes significativos en fases alcistas clásicas.

A nivel de mercado institucional tradicional, también se observó una renovada entrada de capital vía productos regulados, como los ETF de Bitcoin al contado, que registraron las mayores entradas netas de capital en semanas recientes, señalando que los asignadores “long-only” regresan tras un periodo de cautela.

Estos fondos sumaron entradas netas por u$s1.420 millones en la última semana, el mejor desempeño semanal desde comienzos de octubre, en un contexto de renovada demanda institucional.

De acuerdo con datos de SoSoValue, el flujo de capital se concentró principalmente a mitad de semana. El miércoles se destacó como la jornada más fuerte, con ingresos netos cercanos a u$s844 millones, mientras que el martes se registraron otros u$s754 millones.