El ADN de los "súper ancianos" es clave para protegerse contra el Alzheimer, según los especialistas.

El análisis se centró específicamente en dos variantes genéticas relacionadas con el Alzheimer: el gen APOE-épsilon 4, que aumenta el riesgo de enfermedad de inicio tardío, y el gen APOE-épsilon 2, que confiere protección.

Un estudio realizado a adultos mayores de 80 años reveló la existencia de dos factores genéticos cruciales que protegen contra el Alzheimer. Los hallazgos, fueron publicados en la revista Alzheimer's & Dementia por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en EEUU.

El trabajo define a estos adultos como "superancianos", debido a que son personas mayores de 80 años cuya capacidad de memoria está por encima de la media de personas entre 50 y 64 años.

Al medir su frecuencia en el ADN de personas mayores de 80 años, descubrieron que las personas de edad muy avanzada tienen un 68% menos de probabilidades de ser portadoras de la variante peligrosa (APOE-épsilon 4) que sus pares con demencia de Alzheimer. También tienen un 19% menos de probabilidades de ser portadoras de APOE-épsilon 4 que los adultos mayores cognitivamente normales de la misma edad.

alzheimer -.jpg Shutterstock En cuanto a la variante genética protectora, las personas de edad muy avanzada tienen un 28% más de probabilidades de ser portadoras de APOE-épsilon 2 que sus pares cognitivamente normales, y un 103% más de probabilidades que los adultos mayores con demencia de Alzheimer.

La autora principal del estudio, afirma Leslie Gaynor, afirmó: "nuestros hallazgos refuerzan enormemente la idea de que las personas de edad muy avanzada serán útiles en la búsqueda continua de mecanismos que confieran resiliencia al Alzheimer". Además, señaló que esperan que los hallazgos sigan generando interés en cuanto a cómo estas variantes pueden influir en el desarrollo de la demencia clínica causada por la enfermedad de Alzheimer, así como en el fenotipo de super envejecimiento en general.

