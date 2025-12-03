Con un paisaje encantador que parece sacado de una película, este lugar del sur del país enamora a sus visitantes.

La Patagonia es un sitio que enamora al turismo debido a sus increíbles e imponentes paisajes , que logran ser impactantes ya sea en verano, primavera, otoño o invierno. En cierta época, hay un lugar que se vuelve una parada obligatoria para sus visitantes.

Compuesto de hielo, como lo señala su nombre, los túneles son una experiencia única y fuera de lo común en el sur de Argentina. Capaces de conmover a la gente que se acerque a conocerlos, se convierten en una alternativa cada vez más popular entre el público.

Los túneles de hielo de la Patagonia se encuentran en el cerro La Torta, muy cerca de El Bolsón, en la provincia de Río Negro . La zona forma parte de un cordón montañoso de origen volcánico que genera un paisaje singular y diverso. Cada temporada, el deshielo crea cavidades en los neveros que, con el paso de las semanas, toman forma de túneles iluminados por la luz exterior.

Las vistas de los túneles son una de las más destacadas del sur argentino.

La experiencia central es caminar por los senderos que llevan hasta los túneles y disfrutar el contraste entre el bosque andino patagónico y las formaciones de hielo que se generan. El recorrido permite aprecia r paredes cristalinas, tonos azulados y pasadizos naturales que cambian cada temporada. El entorno invita a sacar fotos y a detenerse en distintos miradores naturales donde se observa la montaña desde diferentes alturas.

La temporada ideal para visitarlos es durante el verano , ya que los túneles se forman con el deshielo de la nieve acumulada en el invierno. Los meses más recomendados para explorar este impactante paisaje son enero y febrero.

También es posible contratar excursiones guiadas que incluyen acompañamiento profesional, paradas interpretativas y equipamiento básico para caminar con seguridad según las condiciones del día. Muchos visitantes combinan la caminata con propuestas gastronómicas en El Bolsón o Lago Puelo, donde hay cervecerías artesanales, casas de té y refugios de montaña que ofrecen almuerzos sencillos antes o después de la salida.

Quienes buscan una experiencia más completa pueden sumar paseos por los alrededores, como visitar el cerro Piltriquitrón, recorrer ferias artesanales o pasar por miradores cercanos que ofrecen vistas amplias del valle.

Cómo ir hasta los túneles de hielo de la Patagonia

Para llegar a los túneles de hielo primero hay que viajar hasta El Bolsón, que se encuentra conectado por la Ruta Nacional 40. Desde San Carlos de Bariloche son aproximadamente 130 kilómetros hacia el sur, mientras que desde Esquel el trayecto es de unos 180 kilómetros hacia el norte por la misma ruta. Ambas ciudades tienen aeropuerto, lo que facilita los traslados para quienes llegan desde otros puntos del país.

Una vez en El Bolsón, el acceso al inicio del sendero se realiza por caminos de montaña que suelen recorrerse con vehículos particulares o traslados de agencias locales. Desde allí comienza la caminata guiada que avanza por sectores de bosque y zona volcánica hasta llegar a los túneles. La recomendación es consultar el estado diario del sendero, ya que las condiciones dependen del clima y del avance del deshielo.