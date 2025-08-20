Esta infusión es el mejor secreto para reducir el estrés y favorecer la digestión

El estrés se convirtió en uno de los grandes desafíos de la vida contemporánea. La rutina acelerada, las preocupaciones económicas, las responsabilidades laborales y hasta la hiperconexión digital impactan directamente en el bienestar físico y mental. Frente a ese escenario, cada vez más personas buscan soluciones naturales que aporten calma y, al mismo tiempo, cuiden nuestra salud.
Rica en antioxidantes y vitaminas, esta bebida calma la mente, mejora el descanso nocturno y ayuda a fortalecer las defensas durante los meses más fríos del año.
Esta infusión es rica en antioxidantes y vitaminas: mejora la salud gastrointestinal y promueve una mejor digestión
Así, las infusiones se presentan como una de las alternativas más accesibles y efectivas. Entre ellas, una de las que viene ganando terreno es la de laurel, una planta que durante siglos fue símbolo de fuerza y victoria, y que hoy se redescubre como aliada contra el cansancio, el malestar digestivo y la tensión acumulada. Su sabor intenso, aroma penetrante y múltiples beneficios convierten a este té en un recurso sencillo, económico y poderoso.
Beneficios de consumir té de laurel
Reduce el estrés y la ansiedad
El laurel contiene compuestos aromáticos, como el linalol, que actúan sobre el sistema nervioso ayudando a relajar la mente y disminuir la sensación de tensión. Inhalar su aroma ya genera un efecto tranquilizante, y consumirlo en infusión potencia esa capacidad de inducir calma.
Además, también favorece la conciliación del sueño. Consumirlo por la noche ayuda a preparar el cuerpo y la mente para un descanso profundo y reparador.
Favorece la digestión
Sus aceites esenciales estimulan la producción de jugos gástricos, lo que facilita el proceso digestivo y evita molestias como la acidez o la pesadez después de las comidas. A su vez, contribuye a reducir la inflamación abdominal y los gases.
Alivia dolores leves
Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas naturales, el laurel puede ayudar a disminuir molestias musculares o articulares. Una taza de té es útil para acompañar momentos de tensión física o contracturas.
Refuerza el sistema inmunológico
Las hojas de laurel son ricas en vitamina C y antioxidantes, que fortalecen las defensas del organismo y ayudan a prevenir resfriados y gripes. Consumir la infusión regularmente aporta un refuerzo natural en temporadas de cambios de clima o en los meses más fríos del año.
Contribuye a regular el azúcar en sangre
Diversos estudios sugieren que el laurel puede favorecer la metabolización de la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que lo convierte en un aliado para quienes buscan mantener estables sus niveles de azúcar.
