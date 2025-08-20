SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de agosto 2025 - 10:00

Esta infusión es el mejor secreto para reducir el estrés y favorecer la digestión

Rica en antioxidantes y vitaminas, esta bebida calma la mente, mejora el descanso nocturno y ayuda a fortalecer las defensas durante los meses más fríos del año.

Con aroma intenso y propiedades medicinales, este té ayuda a aliviar molestias estomacales, bajar la inflamación y relajar el sistema nervioso.

El estrés se convirtió en uno de los grandes desafíos de la vida contemporánea. La rutina acelerada, las preocupaciones económicas, las responsabilidades laborales y hasta la hiperconexión digital impactan directamente en el bienestar físico y mental. Frente a ese escenario, cada vez más personas buscan soluciones naturales que aporten calma y, al mismo tiempo, cuiden nuestra salud.

Así, las infusiones se presentan como una de las alternativas más accesibles y efectivas. Entre ellas, una de las que viene ganando terreno es la de laurel, una planta que durante siglos fue símbolo de fuerza y victoria, y que hoy se redescubre como aliada contra el cansancio, el malestar digestivo y la tensión acumulada. Su sabor intenso, aroma penetrante y múltiples beneficios convierten a este té en un recurso sencillo, económico y poderoso.

Beneficios de consumir té de laurel

Reduce el estrés y la ansiedad

El laurel contiene compuestos aromáticos, como el linalol, que actúan sobre el sistema nervioso ayudando a relajar la mente y disminuir la sensación de tensión. Inhalar su aroma ya genera un efecto tranquilizante, y consumirlo en infusión potencia esa capacidad de inducir calma.

Además, también favorece la conciliación del sueño. Consumirlo por la noche ayuda a preparar el cuerpo y la mente para un descanso profundo y reparador.

Favorece la digestión

Sus aceites esenciales estimulan la producción de jugos gástricos, lo que facilita el proceso digestivo y evita molestias como la acidez o la pesadez después de las comidas. A su vez, contribuye a reducir la inflamación abdominal y los gases.

Alivia dolores leves

Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas naturales, el laurel puede ayudar a disminuir molestias musculares o articulares. Una taza de té es útil para acompañar momentos de tensión física o contracturas.

Refuerza el sistema inmunológico

Las hojas de laurel son ricas en vitamina C y antioxidantes, que fortalecen las defensas del organismo y ayudan a prevenir resfriados y gripes. Consumir la infusión regularmente aporta un refuerzo natural en temporadas de cambios de clima o en los meses más fríos del año.

Contribuye a regular el azúcar en sangre

Diversos estudios sugieren que el laurel puede favorecer la metabolización de la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que lo convierte en un aliado para quienes buscan mantener estables sus niveles de azúcar.

