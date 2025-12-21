La joya de la Patagonia que es perfecta para visitar en verano y promete una paz inigualable

Ideal para conocer en familia o con amigos y pasar unas vacaciones con un sinfín de actividades para realizar.

En el corazón de la Patagonia argentina, fuera de los circuitos donde suele concentrarse el turismo , hay rincones encantadores que enamoran a cualquiera que se anime a conocerlos. Ideales para las vacaciones, esta alternativa se convierte en una opción especial para disfrutar en familia o con amigos.

Con un paisaje natural único , acompañado por una gran variedad de actividades para realizar, este destino ofrece una propuesta que pocas veces puede encontrarse en el sur del país. Además, su sinfín de opciones la convierte en una alternativa disfrutable tanto en verano como en invierno.

Villa Traful es un pequeño pueblo de montaña situado en la provincia de Neuquén , al sur de Argentina, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se encuentra a orillas del lago Traful , rodeado por bosques de coihues y cipreses, y flanqueado por las imponentes cumbres de los Andes patagónicos.

Este sitio tiene un paisaje natural único, lo que lo convierte en una excelente alternativa para visitar.

La villa forma parte de la región conocida como el Corredor de los Lagos , que incluye otras localidades patagónicas de montaña, pero mantiene un sello propio debido a su menor afluencia de visitantes y su alto grado de conservación natural.

Villa Traful tiene una oferta amplia de actividades al aire libre, pensadas para quienes aman el turismo de naturaleza. Una de las propuestas más destacadas es explorar el Bosque Sumergido , un área donde los troncos de antiguos cipreses permanecen íntegros bajo las aguas del lago y a la que se puede acceder mediante excursiones lacustres.

Quienes prefieren moverse por tierra pueden recorrer senderos que atraviesan bosques nativos y conducen a miradores naturales, como el Mirador del Viento, Cerro Negro y Penitentes, desde donde se obtienen vistas panorámicas del lago y del entorno montañoso.

Las aguas del lago y los ríos cercanos también son un atractivo: la pesca deportiva de truchas es muy popular, al igual que los paseos en kayak o en bote por la superficie tranquila del Traful. En verano, el contraste entre el verde profundo de los bosques y el azul intenso del lago crea escenarios ideales para caminatas, picnics o simplemente momentos de descanso frente al agua.

Además, hay alternativas como ciclismo de montaña, cabalgatas por senderos serranos, paseos hacia cascadas como Coa Co y Blanco, o excursiones hacia lagunas como las Mellizas, todas actividades que permiten conectarse con la naturaleza en su estado más puro.

Cómo ir hasta Villa Traful

Villa Traful está conectada principalmente por la Ruta Provincial 65, que se desprende de la Ruta Nacional 237 cerca de la confluencia de los ríos Traful y Limay. Desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, el acceso por esa vía implica recorrer unos 100 kilómetros entre caminos asfaltados y tramos de ripio que atraviesan bosques y valles montañosos.

Es importante tener en cuenta que algunas secciones de la ruta son de ripio, por lo que se recomienda conducir con precaución y consultar el estado del camino antes de viajar, especialmente en temporada de lluvias o después de nevadas.