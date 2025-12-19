La maravilla natural desconocida del norte argentino: el paraíso que tenés que descubrir en 2026 + Seguir en









Con un encanto único, esta joya ubicada al norte del país es una de las grandes alternativas para vacacionar.

Este destino es ideal para las vacaciones en familia debido a su impactante belleza. Turismo La Rioja

El turismo suele elegir algunos destinos muy populares del norte de Argentina, pero hay otros que no atraen tanto público y son una alternativa que nada tiene que envidiarle al resto. Estos lugares resultan ideales para llevarse una grata sorpresa a la hora de visitarlos.

En un contexto donde la naturaleza demuestra que es la mejor artista para este tipo de paisajes, logra dejar encantados a quienes se aventuran a conocerlos. Si bien no es de fácil acceso, quienes se animan a explorarlo salen maravillados por su particular estructura.

Canon_del_ocre Argentina.gob.ar El sitio es un paisaje natural increíble que todos deben ver una vez en la vida. Argentina.gob.ar Dónde se ubica Cañón del Ocre El Cañón del Ocre se encuentra en la provincia de Salta, dentro del departamento General Güemes, en una zona rural ubicada al oeste de la ciudad cabecera. El área forma parte de un entorno natural poco intervenido, donde predominan los relieves erosionados y los suelos arcillosos de tonos rojizos.

La formación se desarrolló a partir del desgaste natural producido por el agua a lo largo de miles de años, dando origen a paredes angostas, curvas pronunciadas y pasajes cerrados que definen la identidad del cañón y lo diferencian de otros paisajes del norte argentino.

Qué se puede hacer en Cañón del Ocre La actividad principal es recorrer el cañón caminando, avanzando por el lecho seco que se interna entre paredes de gran altura. El trayecto permite observar de cerca las distintas capas geológicas, las formas talladas por la erosión y los cambios de color en la roca, que varían según la hora del día y la incidencia del sol.

Durante el recorrido es posible detenerse en sectores más abiertos para descansar, contemplar el paisaje y apreciar la amplitud del cañón desde distintos puntos. La caminata no requiere conocimientos técnicos, pero sí atención al terreno irregular y al clima, especialmente en días de calor. Otro atractivo es la observación del entorno natural, ya que el área ofrece un paisaje silencioso, ideal para quienes buscan desconectarse y explorar un espacio distinto a los circuitos habituales. La combinación de formas, texturas y colores convierte al lugar en un punto elegido por quienes disfrutan de la fotografía de paisajes y la exploración a ritmo propio. Cómo ir hasta Cañón del Ocre Desde la ciudad de Salta hay que tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, en dirección a Jujuy, y recorrer unos 65 kilómetros hasta llegar a General Güemes. Desde allí se continúa por caminos provinciales hacia el oeste, ingresando a una zona rural donde el asfalto da paso al ripio. El último tramo se realiza por caminos de tierra, sin transporte público regular, por lo que se recomienda ir en vehículo particular. El tiempo total de viaje ronda entre dos y dos horas y media, dependiendo del estado del camino y de las condiciones climáticas.

