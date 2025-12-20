El destino poco conocido de Argentina que sorprende a sus visitantes con una réplica de la Torre Eiffel + Seguir en









Un pequeño pueblo cordobés impacta con una atracción única y se posiciona como una escapada diferente.

Una réplica inesperada rompe la postal rural y transforma a este pueblo del interior cordobés. Pixabay

En el mapa de escapadas alternativas del país, hay lugares que se destacan por propuestas inesperadas. Pequeños pueblos del interior logran captar la atención con ideas originales que rompen con los circuitos tradicionales y ofrecen experiencias distintas para el turismo.

Lejos de los grandes centros urbanos, estas localidades combinan tranquilidad, identidad propia y atractivos singulares. Ese mix convierte a ciertos destinos en verdaderas sorpresas para quienes buscan sumar algo diferente a sus planes de turismo interno.

asi-luce-la-torre-eiffel-en-W4QOCUWVJBCQDACN6FSGLDGG6I La estructura metálica, levantada de forma artesanal, se volvió el punto más fotografiado y una rareza del turismo cordobés. Foto: Claudio Marchetti Dónde se ubica Alicia Alicia es una localidad ubicada en el centro-este de la provincia de Córdoba, dentro del departamento San Justo. Se trata de un pueblo de perfil rural, rodeado de campos y con una vida cotidiana marcada por la calma y la cercanía entre vecinos.

En los últimos años, el nombre de Alicia comenzó a circular con más fuerza en el mapa del turismo argentino gracias a una atracción poco habitual que despertó la curiosidad de viajeros de distintas provincias.

Qué se puede hacer en Alicia La principal actividad para quienes visitan Alicia es conocer su réplica de la Torre Eiffel, una estructura que se transformó en símbolo local y punto obligado para fotos y recorridas. La visita permite descubrir una obra construida de manera artesanal y cargada de historia.

Más allá de ese atractivo, el pueblo invita a pasear sin apuros, recorrer sus calles y disfrutar de un entorno tranquilo, ideal para una escapada corta vinculada al Turismo rural. Cómo ir hasta Alicia Llegar a Alicia es sencillo para quienes se mueven en auto. Desde la ciudad de Córdoba, el acceso principal se realiza por la Ruta Nacional 19 hasta la zona de Arroyito, y luego por caminos secundarios señalizados. También existen opciones de transporte público que conectan la localidad con ciudades cercanas, lo que facilita sumar a Alicia dentro de un recorrido más amplio por el interior cordobés orientado al turismo.

