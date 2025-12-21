El heredero multimillonario que lidera un gigante del Medio Oriente e invirte su fortuna en equipos de fútbol

El empresario ha demostrado tener éxito para los negocios, pero su verdadero talento está en la adquisición de grandes clubes.

Llevar adelante una fortuna familiar de miles de millones de dólares puede ser una tarea fácil si proviene de algo que funciona: solo es cuestión de mantenerse en el mercado para seguir generando tanto dinero. Pero algunos herederos llegan a optar por otros caminos y así consiguen producir aún más ganancias.

Nassef Sawiris manejó muy bien lo que le dejó su padre y, en el fútbol y otros deportes, logró consolidar aún más todo lo que ya tenía. Con operaciones que lo hacen destacar por sobre otros inversores dueños de clubes, parece haber encontrado la receta para hacer de esto algo redituable .

Nassef Sawiris es un empresario egipcio que forma parte de la familia creadora de Orascom , uno de los conglomerados más influyentes del Medio Oriente . Con formación en Economía y experiencia en la conducción de grandes compañías industriales, trasladó esa base empresarial a un proyecto deportivo con alcance internacional.

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando junto al estadounidense Wes Edens creó el holding NSWE y adquirió el control del Aston Villa . Primero ingresaron como accionistas mayoritarios y, un año después, completaron la compra total del club inglés. Sawiris asumió la presidencia y convirtió a la institución en el centro de su estrategia futbolística.

Desde ese anclaje en la Premier League, el grupo amplió su presencia en Europa. En 2023, ya bajo la marca V Sports , tomó una participación minoritaria en el Vitória de Guimarães, equipo de la primera división portuguesa. El acuerdo no se limitó a acciones: incluyó respaldo financiero y un plan de inversión en infraestructura y desarrollo deportivo.

La expansión continuó en otros mercados. Ese mismo año, V Sports estableció vínculos con el Vissel Kobe de Japón y con el Real Unión de España, con el objetivo de compartir modelos de gestión y formación. A fines de 2024, esa relación se profundizó con la compra de una parte del paquete accionario del club español.

El mapa se completa con África y Estados Unidos. Sawiris impulsó una alianza juvenil con ZED FC, conjunto de la liga egipcia enfocado en el trabajo con jóvenes, y mantiene además una participación en MSG Sports, el holding propietario de los New York Knicks y los New York Rangers. Así, su estructura deportiva combina clubes, asociaciones y participaciones que explican cómo administra inversiones por millones dentro del fútbol global.

Miles de millones: el patrimonio de Nassef Sawiris

El patrimonio neto de Nassef Sawiris está estimado en 9 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a su rol como director de Orascom, el conglomerado familiar fundado por su padre, Onsi Sawiris. También dirige OCI, su propia productora de fertilizantes nitrogenados.

También demostró un rol importante como filántropo. Apoya el desarrollo social y la educación en Egipto a través de la Fundación Sawiris, fundada por él y su familia. Apoya varias iniciativas contra la pobreza y el desempleo, y realiza enormes donaciones a distintas entidades.