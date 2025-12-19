El pueblo de Buenos Aires para disfrutar de su impresionante cascada sin alejarse demasiado de la ciudad

Viajar por la Provincia para descansar no tiene por qué terminar siempre en los mismos lugares, conocé diferentes opciones.

Hacer turismo en la provincia de Buenos Aires puede significar descubrir paisajes muy distintos a los que normalmente se asocian con la región pampeana. Más allá de las estancias y las ciudades costeras, existen destinos serranos y recorridos al aire libre que sorprenden tanto a viajeros experimentados como a quienes buscan una escapada distinta de fin de semana.

Un claro ejemplo es Tornquist , un pueblo del sudoeste bonaerense donde, además de su casco histórico y su entorno rural, se encuentran cascadas y formaciones naturales de gran atractivo. Entre ellas, la Reserva Natural Sierras Grandes ofrece saltos de agua y piletas naturales rodeadas de vegetación, convirtiendo a este destino en una propuesta ideal para quienes desean conectar con la naturaleza.

Tornquist se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 587 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires y 76 kilómetros al norte de Bahía Blanca.

La ciudad es la cabecera del partido homónimo y está situada cerca de otras localidades serranas populares como Villa Ventana y Sierra de la Ventana, que también forman parte de la oferta turística de la región.

Tornquist combina su tradición histórica con atractivos naturales y espacios de recreación. En el centro urbano, su plaza principal ofrece un entorno tranquilo con jardines y un lago artificial ideal para pasear.

A pocos kilómetros se encuentra el Monte Calvario con estaciones del Vía Crucis y una gran cruz blanca, mientras que la Reserva Natural Sierras Grandes es el principal punto de interés para los amantes de la naturaleza, con cascadas como San Bernardo, Grande y Escondida, además del Piletón Grande, una amplia pileta natural donde es posible disfrutar del agua y el entorno serrano tras una caminata.

Cómo ir hasta Tornquist

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa para quienes viajan en auto es tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur. Luego de recorrer varios cientos de kilómetros, se continúa por la Ruta Nacional 33 para ingresar a la zona de Tornquist.

El trayecto completo suele ser de alrededor de 587 kilómetros, lo que se traduce en unas 6 a 7 horas de viaje dependiendo del ritmo y las paradas. Esta ruta permite además disfrutar de un paisaje que va cambiando desde las llanuras pampeanas hasta la llegada a las sierras del sudoeste bonaerense.