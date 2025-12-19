Se da por descontado que los únicos feriados plenamente confirmados en el cierre del año son Navidad y Año Nuevo. Aunque resultan ideales para una pausa, los festejos suelen extenderse y no siempre permiten descansar lo suficiente después del brindis. Por eso, para algunos habrá una fecha extra que ofrecerá un respiro inesperado.
Finde XXL: el Gobierno anunció un feriado sorpresa para el 22 de diciembre
Antes de las Fiestas, se hizo oficial que habrá un día no laborable ideal para planear actividades en familia o con amigos.
Si además esa jornada llega a coincidir con el fin de semana, el escenario se vuelve aún más atractivo. Puede ser la excusa perfecta para organizar una escapada corta con amigos o en familia, o simplemente para sumar horas de descanso y encarar las fechas festivas con mayor tranquilidad.
Por qué es feriado el 22 de diciembre de 2025
Aunque no figura como feriado nacional, el lunes 22 de diciembre sí tendrá impacto en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. Ese día, los municipios de Lezama y Tordillo celebrarán sus aniversarios fundacionales, lo que dará lugar a un asueto local en la antesala de las fiestas.
Como ocurre en estos casos, no habrá actividad en el sector público ni atención en las sucursales del Banco Provincia dentro de esos distritos. En el ámbito privado, la aplicación del asueto dependerá de la decisión de cada empleador.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 se diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
