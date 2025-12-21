Turismo: un "apagón" de datos oficiales obliga al INDEC a buscar acuerdos provinciales para sostener estadísticas

El secretario de Turismo, Daniel Scioli, decidió no renovar un convenio que tiene más de dos décadas con el organismo oficial. El año pasado ya había desmantelado otra estadística. El 2026 se encamina a cerrar con el mayor déficit en la balanza sectorial de la historia, omitiendo la pandemia.

Después de más de dos décadas , el secretario de Turismo, Daniel Scioli, decidió no renovar el convenio que la cartera mantenía con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la elaboración de los informes sectoriales . “Pelearse con los datos nunca es bueno”, dijo una fuente del organismo de medición oficial. Según anticiparon a Ámbito , el INDEC buscará ahora acuerdos con provincias para mantener la periodicidad y la calidad de la muestra. La Secretaría ya había discontinuado otra estadística de turismo interno en 2024. Todo sucede en medio del que podría cerrar como el peor desempeño anual de la balanza sectorial en toda la historia argentina (excluyendo la pandemia).

Finalmente la sangre llegó al río. La pelea entre Scioli y el INDEC por las estadísticas del turismo desembocó en la finalización de un contrato de $570 millones -según fuentes oficiales- y una colaboración para la elaboración de datos que lleva más de 20 años . El organismo de medición confirmó que “se producirán cambios en la difusión que afectarán la presentación de la información y su periodicidad”.

No es la primera vez que la Secretaría de Turismo va contra las estadísticas. El año pasado ya había cortado la difusión de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares, que tenía como objetivo medir la evolución del turismo interno, sus características y aspectos socio-demográficos. El último informe que se publicó corresponde al segundo trimestre del 2024.

El Instituto anticipó que hará todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector “de acuerdo con las definiciones internacionales y la metodología de cálculo vigente”. A finales de noviembre, Scioli ya había dicho que los datos del INDEC “no reflejan la realidad” y había amenazado con discontinuar la estadística oficial si no se modificaba la metodología.

El apagón del Gobierno llega en el que probablemente sea el peor año de la historia en términos de balanza turística -exceptuando el 2020-, con un déficit cercano a los siete millones de turistas, según un reciente informe de Fundar. La situación para el sector es compleja, mientras el turismo emisivo crece de forma exponencial y probablemente marque un nuevo récord de 12 millones de personas, el receptivo muestra su peor desempeño desde 2006, omitiendo a la pandemia del COVID.

balanza turistica

“Pelearte con los datos no es bueno, te quedás trabajando a ciegas”, disparó una alta fuente del organismo oficial que dialogó con este medio luego de la ruptura. En esa línea, aclaró que la metodología es la que se usa en todo el mundo y que tiene continuidad hace más de dos décadas en el país: “Nosotros no vamos a inventar una metodología a medida”, dispararon.

El Instituto resaltó en un comunicado de prensa que “las estadísticas de turismo internacional con base en el registro de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones no tendrán modificaciones. En cambio, se reformulará la operación de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)”.

Una alta fuente del INDEC le anticipó Ámbito que ante la decisión de no prorrogar el acuerdo, el organismo buscará hacer convenios con provincias y reacomodar a los equipos para seguir trabajando: “Quizás perdamos algo de apertura pero nuestra idea es tratar de mantener”, dijo.

El gasto de los turistas: el foco de la polémica

La bronca de Scioli está vinculada a que los malos datos del turismo internacional pegan en el corazón del debate económico: el nivel del dólar. “La balanza turística argentina ha sido marcadamente deficitaria en períodos de apreciación cambiaria, cuando el país se encarece en dólares y aumentan los incentivos para viajar al exterior”, sintetiza el trabajo de Fundar.

turistas no residentes

El funcionario centra el debate en el nivel de gasto de los turistas extranjeros que llegan al país. De acuerdo al último informe oficial,se posicionaron en torno a los u$s88 diarios, mientras que los argentinos que viajaron al exterior registraron unos u$s94,2 diarios. Para la Secretaría de Turismo ese dato “está mal porque Argentina creció en turismo extranjero de calidad”.

Un alto funcionario del INDEC le dijo a este medio que “se pretende medir al turismo básicamente con las personas que van a hoteles cinco estrellas y el turismo es mucho más que eso”. Sobre este punto aclaró: ”Incluye al mochilero, al familiar que vive en el exterior y va de visita a la casa de su madre sin gastar un peso, por eso tratamos de mostrar todo bien desagregado. Más allá de eso, hoy el problema es que se va afuera mucha más gente de la que viene”.

La experiencia de países vecinos avala la medición del INDEC. Por ejemplo, en Uruguay, un país con precios históricamente más elevados que los de Argentina, las estadísticas de gasto de los turistas oscilan entre u$s70 y u$s90 diarios según el período que se releve, algo similar ocurre en Chile y Colombia, entre otros.

De acuerdo a fuentes del sector, Scioli buscaría reemplazar los trabajos oficiales por los de una consultora privada. El intento de apagar la estadística pública representa un grave antecedente para una administración que buscaba reconstruir la reputación del INDEC y para esto tomó la decisión de mantener al frente del INDEC a Marco Lavagna pese a haber sido designado por un gobierno de otro signo político.