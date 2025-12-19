Vacaciones 2026: ¿Mar del Plata, Miami o Río, qué destino es más económico?

Un informe privado midió el gasto en dólares para una familia tipo y mostró cómo el costo del transporte define la elección entre destinos locales y extranjeros.

La temporada alta ya llegó, un informe de Ecosur confirmó donde es conveniente vacacionar en la región

El escenario turístico de cara al verano 2026 presenta un cambio relevante respecto del año anterior. Aunque el interés por viajar al exterior sigue activo entre los argentinos, la relación de precios ya no ofrece la ventaja que mostraba durante 2025, cuando varios destinos internacionales resultaban más económicos que las opciones locales. El costo total del viaje vuelve a ocupar un lugar central en la decisión y devuelve competitividad a Mar del Plata frente a plazas del exterior.

Así lo refleja un informe elaborado por la Fundación Ecosur , de la Bolsa de Comercio de Córdoba , que comparó el gasto en dólares de distintas “canastas representativas de vacaciones” para una familia tipo de cuatro integrantes durante dos semanas en enero. El relevamiento incluyó a Mar del Plata, Río de Janeiro , Punta del Este , Santiago de Chile , Cancún y Miami , y permitió observar con mayor precisión cómo inciden los distintos componentes del gasto turístico.

El trabajo distingue dos escenarios. Por un lado, la llamada “canasta estadía”, que contempla alojamiento en hotel tres estrellas, comidas, bebidas y transporte local. Por otro, la “canasta total de vacaciones”, que suma el costo del traslado y el seguro médico para los destinos internacionales. En ambos casos, el foco se pone en el desembolso necesario para vacacionar durante la primera quincena de enero.

Cuando se analiza únicamente el gasto en destino, Mar del Plata deja de figurar entre las opciones más accesibles. Pasar dos semanas en la ciudad balnearia tiene un costo estimado de u$s4.816, un nivel superior al de varios destinos del exterior. Río de Janeiro se posiciona como la alternativa más económica del relevamiento, con una canasta de u$s3.803, lo que implica una diferencia del 21% a favor de la ciudad brasileña.

Santiago de Chile presenta un valor de u$s4.038, un 16% menor que Mar del Plata, mientras que Cancún alcanza los u$s4.448, un 8% por debajo. En este primer análisis, la estadía en la Costa Atlántica argentina aparece más cara que en varios destinos internacionales, una situación que contrasta con la percepción histórica de precios más bajos en el turismo local.

En el otro extremo, Punta del Este y Miami se ubican como los destinos más costosos. La canasta estadía en el balneario uruguayo supera en un 73% a la de Mar del Plata, mientras que Miami resulta un 86% más cara. En ambos casos, los valores responden a un perfil turístico de mayor poder adquisitivo y a una oferta con alto componente premium.

Canasta total

El panorama cambia de manera significativa al incorporar el traslado al análisis. La “canasta total de vacaciones”, que incluye pasajes y seguro médico, vuelve a colocar a Mar del Plata como la alternativa más económica del conjunto. Con todos los ítems incluidos, vacacionar en la ciudad bonaerense demanda u$s4.916 para una familia tipo.

0000_GRAFICO-2 Fuente: Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba

En comparación, el costo total asciende a u$s5.901 en Santiago de Chile y a u$s6.249 en Río de Janeiro. La diferencia se amplía de forma contundente en Punta del Este, con u$s10.390, en Cancún, con u$s11.538, y en Miami, donde el gasto total llega a u$s16.004.

Desde Ecosur explican que este resultado responde a la estructura del traslado. Para los destinos internacionales, el cálculo contempla vuelos ida y vuelta para cuatro personas desde Buenos Aires y la contratación de un seguro médico internacional. En el caso de Mar del Plata, el relevamiento solo incluye el viaje en auto, con gastos de combustible y peajes, lo que reduce de manera considerable el desembolso total.

De este modo, vacacionar en Santiago de Chile resulta u$s985 más caro que hacerlo en Mar del Plata, mientras que Río de Janeiro supera a la ciudad argentina en u$s1.334. En Punta del Este, Cancún y Miami, la brecha se vuelve todavía más marcada, con diferencias del 111%, 135% y 226%, respectivamente, impulsadas en gran medida por el precio de los pasajes aéreos.

Comparativa interanual

El informe también incorpora una comparación interanual que permite entender el cambio de tendencia. Durante el verano 2025, la apreciación del peso argentino y la depreciación del real brasileño generaron un contexto en el que viajar al exterior resultaba particularmente conveniente para los turistas locales. En ese escenario, varias ciudades internacionales ofrecían precios más bajos que los destinos de la Costa Atlántica.

0000_GRAFICO-3 Fuente: Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba

Ese equilibrio se modificó durante 2025. La depreciación real del peso argentino y la apreciación de varias monedas emergentes, en especial el real brasileño, alteraron la relación de precios en dólares. Como consecuencia, el costo de vacacionar en la Costa Atlántica argentina durante el verano 2026 se redujo en términos comparativos.

Según el relevamiento, la “canasta estadía” bajó un 30% en Mar del Plata respecto del verano pasado, mientras que en Punta del Este y Río de Janeiro se registraron aumentos del 11% y del 12%, respectivamente. Esta dinámica redujo de manera sustancial la brecha de precios entre los destinos. Si en enero de 2025 la estadía en Mar del Plata duplicaba a la de Río de Janeiro, para enero de 2026 esa relación se redujo a 1,27 veces.

Por las playas más cercanas

En el plano regional, Punta del Este vuelve a destacarse como uno de los destinos más caros, con una demanda sostenida en los segmentos de mayor poder adquisitivo. Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, dijo: “Todo lo premium ya se reservó: las propiedades frente al mar y las casas con pileta están prácticamente completas para las fiestas y enero”.

Según detalló Sena, la reactivación de las consultas se produjo luego de las elecciones de octubre y se reflejó rápidamente en las reservas confirmadas por parte de turistas argentinos.

Vacaciones Turismo Una chica analiza en el mapa adonde vacacionar. El turismo crece en esta parte del año Pexels

Las zonas más demandadas fueron La Barra, José Ignacio y Playa Brava, donde la disponibilidad se redujo de manera anticipada. En estos sectores, los alquileres de casas en ubicaciones privilegiadas pueden superar los u$s25.000 por quincena, un nivel que consolida a Punta del Este como uno de los destinos más caros de la región. En contraste, la oferta con mayor disponibilidad se concentra en áreas más alejadas del mar o en zonas urbanas menos exclusivas

En Mar del Plata, en cambio, la oferta más amplia y los valores expresados mayormente en pesos sostienen la demanda del turismo familiar. De acuerdo con estimaciones del Colegio de Martilleros, los valores sugeridos para departamentos de dos ambientes parten desde los $70.000 diarios, los de tres ambientes desde $90.000 y los chalets desde $120.000, con variaciones según ubicación y cercanía al mar. En las zonas más exclusivas, como Los Troncos, Playa Grande o Rumencó, los alquileres se expresan en dólares y responden al nivel de las propiedades.

El incremento promedio respecto de la temporada pasada ronda el 25%, una suba que se explica por la evolución de los índices de precios y salarios. "Aun así, la combinación entre una baja interanual del costo de estadía en dólares y un traslado sensiblemente más económico vuelve a posicionar a Mar del Plata como una de las opciones más competitivas del verano 2026 frente a los destinos más caros de la región, Rossi concluyó.