La impaciencia del nuevo consumidor convierte a la transparencia en un valor de mercado para las empresas

La inmediatez y la trazabilidad pasaron a ser un parámetro de exigencia al momento de decidir una compra. El llamado "efecto Amazon/Uber" creó un nuevo perfil de consumidores. Y obliga a las empresas a transparentar sus procesos de punta a punta.

Las compras online empoderaron a un nuevo perfil de consumidor que exige velocidad y trazabilidad.

Armado con un smartphone y una cantidad inédita de información , el consumidor moderno ejerce actualmente una presión constante sobre procesos empresariales que hasta hace poco operaban en segundo plano, sin necesidad de ser explicitados.

Lo que comenzó como una comodidad tecnológica se está convirtiendo en una exigencia existencial para las empresas. Hoy el mercado no solo demanda productos de calidad, sino que exige además una visión transparente de los procesos que los traen hasta las manos del consumidor.

Se vive una "era de la impaciencia" que determinó que la confianza en un producto o marca ya no se da por sentada: se exige, se verifica y se tasa permanentemente como un activo comercial .

Esta reconfiguración de las expectativas, dio lugar a la creación del concepto "Efecto Amazon/Uber". Ya no basta con que una empresa sea grande para conquistar un mercado. El ganador en esta nueva competencia es el que puede hacer visible toda su operación, desde la materia prima hasta la puerta del cliente.

En este nuevo paradigma, la demanda de velocidad, trazabilidad y personalización obliga a una integración total y transparente entre la manufactura, la logística y el retail.

"Si no es trazable, no existe; si no es inmediato, no sirve", es el lema que define este nuevo entorno. Si un proceso no es trazable, simplemente no existe para el consumidor. Y si la respuesta no es inmediata, el servicio carece de utilidad real.

Según esta mirada, las empresas que liderarán el mercado son aquellas que entendieron que la visibilidad total de sus procesos no es una vulnerabilidad, sino su mayor fortaleza competitiva.

En cambio, las que siguen operando en la "oscuridad" de los procesos tradicionales no solo enfrentan riesgos para su reputación de marca, sino que están quedando afuera de las cadenas de valor globales.

La transparencia como un activo de alto valor

La transparencia como concepto de ética o de cumplimiento normativo (compliance) para las empresas se transformó. Ahora es una "prima de precio" y un activo transaccional con valor de mercado directo.

Según datos recientes de NielsenIQ, la valorización del origen y la sostenibilidad alcanzaron un punto de inflexión en sectores críticos como el café y los textiles. En estos casos, hasta un 56,7% de los consumidores aseguran estar dispuestos a pagar más por productos que utilicen sistemas de trazabilidad verificables, como blockchain.

Hay casos concretos de compañías que hacen uso explícito de estas políticas. Starbucks tiene el programa Digital Traceability, que permite a los clientes escanear un código para ver de qué finca proviene su café y en qué condiciones se produce.

En el segmento de textiles existe la organización Fashion Revolution, que publica el índice anual Transparency Index que puntúa a las marcas de moda según su nivel de apertura informativa sobre proveedores y salarios, que está disponible para cualquier usuario.

En Argentina, entre otras entidades, figura la organización Algodón Responsable Argentino (ARA), una iniciativa que impulsa la producción y el consumo responsable de algodón. La entidad audita y otorga un sello de calidad sostenible, garantizando la trazabilidad de las prendas terminadas

En el ámbito B2B (entre empresas), esta tendencia es igualmente marcada. Reportes de Gartner sugieren que las empresas que comparten datos en tiempo real sobre su cadena de suministro están obteniendo mejores condiciones de financiación y contratos de mayor duración.

Esto ocurre porque la transparencia convierte a la empresa en un "activo de bajo riesgo" ante los ojos de inversores y socios estratégicos. Por el contrario, la falta de visibilidad genera sobrecostos, quiebres de stock y una incapacidad total para reaccionar ante las disrupciones globales.

Para describir este fenómeno Alfonso Caraveo, Director de Ingeniería y Soluciones de Zebra Technologies, ideó el concepto de “La cadena de suministro de cristal”.

Y sostiene: “Podemos rastrear una pizza desde el horno hasta nuestra puerta en tiempo real. Sabemos exactamente cuándo llegará nuestro transporte privado con solo mirar nuestro dispositivo móvil. Esta expectativa de transparencia radical, nacida en nuestro día a día como consumidores, está ahora demoliendo los muros de la cadena de suministro tradicional. Bienvenidos a la era de la impaciencia, donde la confianza ya no se da por sentada, se exige y se verifica”.

En ese sentido, explica que “estamos presenciando el nacimiento de un nuevo paradigma, la Cadena de suministro de cristal. En ella, la demanda de velocidad, trazabilidad y personalización por parte del cliente final obliga a una integración total y transparente entre la manufactura, la logística y el retail. En esta nueva arena competitiva, el ganador no es necesariamente el más grande, sino el que puede hacer visible y reactiva toda su operación, desde la materia prima hasta la puerta del cliente”.

El fin de las cajas negras: trazabilidad desde el origen

El mercado actual demanda el fin de las "cajas negras" operativas. La trazabilidad debe ser total, cubriendo el recorrido completo desde la materia prima hasta la última milla.

Este cambio es mucho más que una moda o una tendencia. Está siendo acelerado por regulaciones internacionales muy estrictas, como la Ley de Debida Diligencia de la Unión Europea, que obliga a las empresas latinoamericanas exportadoras a garantizar trazabilidad ambiental y social. Sin este respaldo digital, el producto pierde su valor legal para la exportación.

Para que esta cadena de suministro transparente funcione, el primer paso es la creación de una identidad digital única para cada producto, según explica Caraveo. La fábrica dejó de ser solo un lugar de ensamblaje para convertirse en el sitio donde se genera el "certificado de nacimiento digital" de cada producto.

Aquí, tecnologías como la Identificación por Radiofrecuencia (RFID) juegan un papel transformador. A diferencia de los códigos de barras tradicionales, las etiquetas RFID pueden leerse a distancia y en grandes volúmenes de forma simultánea, dotando al producto de un "ADN digital" que incluye lote, materiales y controles de calidad.

Este flujo de datos permite que la fábrica deje de ser un ente aislado para transformarse en una fuente de datos veraz y en tiempo real, capaz de responder a las volátiles señales de demanda del retail.

La incorporación de inteligencia artificial, mediante cámaras de visión inteligente, actúa como una garantía para la reputación de la marca, detectando errores de calidad antes de que el producto salga de la planta.

La logística agéntica: de la reacción a la anticipación

Sobre este punto, Franco Tertzakian, CEO de Shipnow, destaca: "Hoy el consumidor no solo espera rapidez. También quiere precisión, información y capacidad de elegir. La logística ya no es una función solo de soporte sino una parte central de la propuesta de valor".

El ejecutivo explica que durante años, la logística operó de forma reactiva, es decir respondiendo a las faltas de stock o demoras cuando estas ya habían ocurrido. Sin embargo, el surgimiento del comercio agéntico -una evolución de la inteligencia artificial aplicada al negocio digital- está cambiando esta lógica hacia una logística predictiva.

A diferencia de los sistemas tradicionales basados en reglas fijas, los modelos agénticos analizan datos en tiempo real, detectan desvíos y ejecutan decisiones operativas con mínima intervención humana.

Este enfoque permite una logística predictiva donde los algoritmos anticipan retrasos, optimizan rutas y recalcan horas de llegada de forma dinámica.

En este punto, Tertzakian afirma que "el cambio más importante no pasa por automatizar más tareas, sino por tomar mejores decisiones antes de que aparezca el problema".

Según McKinsey, la IA aplicada a operaciones ya está generando mejoras sustanciales en productividad y reducción de costos para las empresas pioneras. El mercado global de IA aplicada a la supply chain proyecta un crecimiento robusto hacia el 2030, subrayando que la agilidad es la nueva forma de lealtad.

El retail, escenario de la experiencia y la confianza

El Barómetro de Confianza que la consultora Edelman publica todos los años, indica que la transparencia en las operaciones es uno de los pilares fundamentales para ganar la lealtad del cliente.

Los retailers que logran ser más exitosos son los que utilizan la información de seguimiento para construir historias de marca atractivas, informando al cliente no solo que su pedido está en camino, sino que logró superar inspecciones de calidad o detallando el origen específico de sus componentes.

Al contar con información precisa sobre su stock, puede ejecutar sin fallos operaciones complejas como coordinar casi al instante la compra online con el retiro en la tienda física.

Por el contrario, un retailer que opera con sistemas desconectados o equipos obsoletos se arriesga a fallas críticas que pueden romper su compromiso con el cliente. En la era de la inmediatez, si la información sobre un pedido es poco clara o lenta, el consumidor moderno interpreta que hay ineficiencia en el proceso o la empresa tiene algo que ocultar.