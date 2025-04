La marca de vinos más admirada del mundo es argentina

Bodega-Catena-Zapata.jpg La bodega Catena Zapata trabaja con vinos desde 1902.

Un jurado de expertos en vino catalogó a Catena Zapata

La bodega fue evaluada para la 15a edición del ranking The World’s Most Admired Brands, la correspondiente a 2025, que elabora Drinks International a partir de la votación de un jurado de 100 expertos. En 2020, ya había obtenido el primer puesto del ranking.



Entre ellos se cuentan sommeliers, compradores de independientes, masters of wine, bartenders, educadores y escritores. En el segundo puesto se encuentra la italiana Gaja, seguida por la española La Rioja Alta.

El top ten se completa con: Antinori (Italia), Familia Torres (España), Penfolds (Australia), Sassicaia (Italia), Domaine de la Romanée-Contí (Francia), Vega Sicilia (España) y Concha y Toro (Chile).

Entre los criterios para la evaluación están: