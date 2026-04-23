La reserva natural poco conocida de Buenos Aires que te sorprenderá con su fauna

Un rincón muy especial invita a los viajeros a vivir aventuras con paisajes únicos y especies que pocos conocen en el país.

Muy cerca de Buenos Aires existe un lugar que se mantuvo oculto ante otros destinos más populares. Lo especial de su entorno es su costa , vegetación autóctona y una gran variedad de animales que conviven en armonía. Es la opción perfecta para quienes buscan viajar a un destino distinto y descontracturado.

En este rincón del territorio bonaerense, la tranquilidad es la mayor atracción. Acá no hay grandes edificios ni un centro, lo que te permite disfrutar de un paisaje casi intacto . Entre sus senderos, playas y bosques nativos, tu escapada puede volverse mágica e inolvidable.

La Reserva de Biósfera Parque Costero del Sur se extiende sobre el Río de la Plata, dentro de la provincia de Buenos Aires. Su superficie abarca sectores de los partidos de Magdalena y Punta Indio . Su franja natural llega hasta la Ruta Provincial 11 , donde se aprecian unos pastizales típicos de la llanura pampeana. De todas formas, el clima de este lugar cuenta con un punto particular, ya que la cercanía con el río genera condiciones que permiten la presencia de especies propias de regiones más cálidas.

Dentro de esta área se encuentra Punta Indio , una localidad costera con calles de tierra y construcciones que se encuentran en medio de la vegetación. Esto es lo que le da un aspecto más rústico y tranquilo , muy distinto del movimiento de otros destinos turísticos. La región fue reconocida como reserva por la UNESCO en la década del 80.

Reserva Parque Costero Entre las distintas actividades, la mejor es observar las especies naturales. Gentileza - Sandpiper

Qué se puede hacer en la Reserva de Biósfera Parque Costero del Sur

Las propuestas del lugar se basan en lo que ofrece el entorno natural. Una de las actividades más elegidas es recorrer senderos como el Arroyo Villoldo, que es un camino de poco más de un kilómetro donde se puede apreciar una vegetación única. Además, este mismo trayecto permite observar aves, mariposas y distintas especies que habitan el lugar.

El avistaje de fauna es uno de los grandes atractivos, ya que en la zona se registran más de 200 tipos de aves, perfecto para quienes disfrutan de mirar todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer. También es muy común ver insectos y mariposas más grandes de lo normal, especialmente en las épocas cálidas.

Además, en las playas del Río de la Plata se puede pasar el día, pescar o descansar frente al agua. Pero para aquellos aventureros que prefieren la acción, existen opciones como kayak o paseos en bicicleta por caminos de tierra.

El lugar también es perfecto para hacer caminatas entre bosques de tala, coronillo y ceibo. Estos espacios conservan gran parte de la flora original de la región y cuenta con propuestas de turismo sustentable, donde los visitantes participan en experiencias que priorizan el cuidado del ambiente.

Cómo ir hasta la Reserva de Biósfera Parque Costero del Sur

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más directo en auto consiste en tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata hasta la altura del kilómetro 48. Desde ahí se sigue por la Ruta Provincial 36 hasta la localidad de Verónica. Una vez en ese punto, se tiene que continuar por caminos de tierra que conducen hacia Punta Indio y distintos sectores de la reserva, tardando en total unas dos horas y media, dependiendo del tránsito.

Para quienes no cuentan con su propio auto, o simplemente no quieren llevarlo, también hay opciones de transporte público. Se puede viajar en colectivo hasta La Plata y después combinar con servicios hasta completar el recorrido. También se puede ir en tren hasta estaciones cercanas del conurbano sur y, desde ese punto, seguir en colectivo.