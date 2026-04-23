El rincón que nadie visita en Mendoza con ruinas que esconden una historia fascinante

Este espacio poco popular combina la mano de obra humana con un imponente entorno natural, por lo que es ideal para unas vacaciones diferentes.

La provincia tiene una alternativa ideal para el turismo que busca conectar la historia con la naturaleza.

El turismo en Mendoza suele concentrarse en viñedos y montañas, pero existen zonas menos exploradas con propuestas diferentes. En plena cordillera surge un paraje donde el paisaje convive con ruinas que aún resisten el paso del tiempo.

Fuera de los circuitos tradicionales, este punto destaca por su valor histórico y su entorno natural. Sus restos arqueológicos y el acceso sencillo lo convierten en una opción ideal para quienes buscan alternativas a los destinos habituales .

Paramillos de Uspallata se encuentra en la precordillera mendocina , dentro del departamento de Las Heras. Se sitúa a unos 60 kilómetros de la capital provincial y a pocos kilómetros de la localidad de Uspallata, en una zona que supera los 2.000 metros sobre el nivel del mar .

El área estuvo históricamente vinculada a la minería . Durante el siglo XVII funcionaron allí algunas de las primeras explotaciones del país, lo que explica la presencia de estructuras que hoy se mantienen en pie. Su ubicación estratégica en un sector de montaña con vistas panorámicas lo posiciona actualmente como un sitio de gran valor paisajístico.

Qué se puede hacer en Paramillos de Uspallata

El atractivo principal son las ruinas de las antiguas minas y su asentamiento. El visitante puede recorrer a pie las estructuras y observar los espacios de trabajo y vivienda en esta zona aislada.

En el complejo minero se conservan paredes, túneles e instalaciones que permiten dimensionar la escala de la explotación original. Al no ser un sitio intervenido ni un museo convencional, la experiencia es directa, sin reconstrucciones ni señalización excesiva. El recorrido incluye hornos de fundición y sectores de procesamiento de material que muestran la logística necesaria para la minería de época en plena cordillera.

Más allá de la historia, el entorno ofrece vistas abiertas hacia la cordillera y, con clima favorable, se divisa el cerro Aconcagua. La altura y la ausencia de construcciones modernas preservan el carácter agreste del paisaje. Además, la zona es elegida para realizar trekking y travesías en vehículos 4x4 por caminos de ripio que conectan con diversos miradores naturales.

Embed - Camino a las minas de Paramillos - Las Heras - Mendoza Argentina

Cómo ir hasta Paramillos de Uspallata

Desde la ciudad de Mendoza, se debe tomar la Ruta Nacional 7 hacia Uspallata. Este tramo está asfaltado y constituye el acceso principal a la zona de alta montaña.

Antes de ingresar a la localidad de Uspallata, a la altura del kilómetro 1100, se encuentra el desvío hacia Paramillos. A partir de allí, se transita por un camino de montaña que se interna en la precordillera.

Este último trayecto es de ripio y presenta pendientes, curvas y sectores irregulares. Se recomienda realizarlo en vehículos altos o 4x4, especialmente durante el invierno o tras temporadas de lluvia. El recorrido total desde la capital es de aproximadamente 60 kilómetros y demanda cerca de una hora y media, según el estado del camino.

Debido a que no existe transporte público directo, la forma más práctica de arribar es en vehículo particular o a través de excursiones contratadas desde Mendoza.