La verdadera historia detrás de la mansión de "El club de crimen de los jueves" en Netflix

La película de Netflix El club del crimen de los jueves se estrenó el 28 de agosto de 2025 y, desde el primer día, se ubicó entre las más vistas de la plataforma. Uno de los elementos que más llamó la atención del público fue la imponente mansión donde transcurre gran parte de la historia.

Se trata de Englefield House , una mansión del siglo XVI ubicada en Berkshire, Inglaterra. Su arquitectura de estilo isabelino , junto con la decoración clásica propia de la realeza británica, le otorgan un aire majestuoso. A esto se suman sus extensos jardines, fuentes ornamentales y esculturas que completan el escenario perfecto para una trama cargada de misterio.

Englefield House fue construida en 1558, en pleno siglo XVI, y desde entonces se ha mantenido como una de las mansiones más emblemáticas de Inglaterra. En 1637 pasó a manos de la familia Benyon, que aún hoy conserva la propiedad. Su diseño responde al estilo isabelino, característico de la época de Isabel I, y uno de sus detalles más llamativos es la planta en forma de “E”, concebida como un homenaje a la reina.

Como toda residencia histórica, atravesó distintas transformaciones. La más significativa ocurrió en el siglo XIX, bajo la dirección de Richard Armstrong , quien introdujo reformas que modernizaron la construcción sin alterar su esencia . Esa capacidad de adaptarse sin perder identidad explica en parte por qué se mantiene vigente y reconocida hasta nuestros días.

Además, Englefield House tiene un fuerte valor patrimonial: está catalogada como edificio de Grado II en el registro nacional británico, mientras que sus jardines y parque circundante también cuentan con la misma protección. A lo largo de los años fue escenario de grandes acontecimientos, como la recepción de la boda de Pippa Middleton y James Matthews, celebrada en sus jardines con una imponente estructura de vidrio montada especialmente para la ocasión.

englefield-house Englefield Estate filming photography

Cómo es Englefield house

Quien visita Englefield House estará de acuerdo si resumo la experiencia como si encontrases una postal del Renacimiento inglés. La mansión combina espacios imponentes en su interior, como un gran salón de baile, una biblioteca y dormitorios decorados con paletas cromáticas personalizadas, con un exterior que refleja lo mejor del paisajismo inglés clásico.

Los jardines incluyen parterres geométricos, estanques, esculturas, fuentes ornamentales, bosques y prados que enmarcan la vista hacia la residencia, creando un equilibrio perfecto entre diseño y naturaleza.

Englefield House no solo destaca por su majestuosidad, sino que también se ha convertido en uno de los escenarios favoritos de la industria audiovisual. Fue locación de películas y series como El discurso del Rey, Cruella, The Crown, la saga X-Men, Masters of the Air y Black Mirror, entre muchas otras.

La más reciente producción que la eligió como escenario fue El club del crimen de los jueves, de Netflix. Allí, la mansión se transformó en la ficticia comunidad de jubilados Coopers Chase. Para la película se recrearon interiores como los apartamentos de los protagonistas y la “sala del rompecabezas” en un invernadero victoriano. El propio elenco destacó la atmósfera mágica del lugar, describiendo la experiencia de rodar allí como “un sueño”.