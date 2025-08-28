Netflix estrena la nueva película "El club del crimen de los jueves" con un reparto lleno de estrellas británicas







La plataforma de streaming lanzó la cinta basada en el bestseller de Richard Osman con un elenco que promete un buen filme de comedia y misterio.

La nueva película de Netflix británica: "El club del crimen de los jueves".

Netflix estrenó su nueva película original basada en el bestseller de Richard Osman. "El club del crimen de los jueves" llega a la plataforma con un elenco estelar y una trama que combina misterio, comedia y drama. La cinta adapta la exitosa novela que vendió millones de copias en todo el mundo y dio origen a una saga literaria.

La historia sigue a cuatro jubilados que se reúnen semanalmente para solucionar casos criminales sin resolver. Cuando un asesinato real ocurre en su comunidad, estos detectives aficionados deben poner a prueba sus habilidades para resolver un crimen de verdad. La adaptación cinematográfica mantiene el espíritu de la novela original, con un enfoque en personajes complejos y una narrativa que mezcla suspense con toques de humor.

El club del crimen de los jueves

De que se trata "El club del crimen de los jueves" La película se desarrolla en Cooper's Chase, una elegante residencia para personas mayores en el campo inglés. Elizabeth, una exespía del MI5, lidera al grupo formado por Ron, Ibrahim y Joyce. Su pasatiempo de analizar crímenes antiguos se convierte en una investigación real cuando un promotor inmobiliario aparece muerto cerca de sus hogares.

El giro inesperado en la trama obliga a los protagonistas a enfrentar un caso de homicidio real. La historia explora cómo estos septuagenarios utilizan su experiencia y sabiduría para resolver el misterio, mientras se examinan temas como la amistad y la importancia de la comunidad en la vejez.

Tráiler de "El club del crimen de los jueves" Embed - El club del crimen de los jueves | Tráiler oficial | Netflix El elenco estelar de "El club del crimen de los jueves" El reparto incluye a figuras consagradas del cine británico. La ganadora del Oscar a mejor actriz Helen Mirren, el "ex agente 007" Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie interpretan a los cuatro amigos detectives. El elenco se completa con actores como Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, David Tennant, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant e Ingrid Oliver. Dirigida por Chris Columbus, conocido por éxitos como "Mi pobre angelito" y "Harry Potter y la piedra filosofal", la película cuenta con la producción de Jennifer Todd y el respaldo de Amblin Entertainment, la compañía de Steven Spielberg. El guion, escrito por Katy Brand y Suzanne Heathcote, conserva el estilo único de la novela, combinando elementos de "cozy crime" con un humor sutil y personajes memorables. La adaptación busca atraer tanto a los seguidores de los libros como a nuevos espectadores con su mezcla de misterio y comedia.

