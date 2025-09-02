La mansión del escándalo: así es "The Embassy", el imperio de Drake que fue atacado por Kendrick Lamar

Ubicada en Toronto, la propiedad del rapero tiene un suite de 3.200 metros cuadrados, cine privado, estudios de grabación y cancha de baloncesto.

Drake , uno de los artistas más influyentes del hip hop, no solo es famoso por sus discos y colaboraciones, sino también por su estilo de vida ostentoso . Su mansión en Toronto , conocida como "The Embassy" , se convirtió en un símbolo de su éxito y, recientemente, en el centro de la polémica luego de un ataque mediático de Kendrick Lamar .

La propiedad, que combina lujo y tecnología de última generación, refleja tanto la fortuna del rapero como su gusto por el diseño exclusivo y la privacidad. A continuación, conocé los detalles de la propiedad del canadiense y la polémica con su colega.

Ubicada en el exclusivo vecindario de Bridle Path en Toronto, "The Embassy" combina lujo, privacidad y diseño arquitectónico de vanguardia. Con un estilo que suma elementos clásicos con toques contemporáneos, la propiedad fue diseñada por el arquitecto Ferris Rafauli .

Quien, en una entrevista con Architectural Digest (AD) , aseguró la estructura "es una mansión de piedra caliza del siglo XIX, pero los perfiles exteriores son más mínimos y las líneas son un poco más limpias", destacando la fusión entre lo tradicional y lo moderno.

La residencia cuenta con una amplia variedad de habitaciones y espacios diseñados para ofrecer comodidad y funcionalidad. Uno de los aspectos más destacados es la suite principal, que abarca 3.200 metros cuadrado y presenta una cabecera de cama de cuero con canales y un espejo antiguo, complementado con una barra de whisky y champagne.

"La cama te deja flotar, la ducha te permite evadirte y ordenar tus pensamientos, y el armario hace que quieras hablar contigo mismo mientras te vistes", dijo Drake en el medio especializado de diseño.

Además, la mansión dispone de un gimnasio completamente equipado, estudios de grabación de categoría mundial, una piscina interior climatizada, un cine privado y una cancha de baloncesto de tamaño reglamentario. La decoración interior incluye mármol negro, madera exótica y detalles en bronce, creando un ambiente sofisticado.

En cuanto a la seguridad, está equipada con sistemas de vigilancia de última generación, garantizando la privacidad y protección del cantante y sus invitados las 24 horas. La casa también fue escenario de eventos y grabaciones, como el video musical de "Toosie Slide", donde se pueden apreciar diversos rincones de la propiedad.

La polémica de Drake y Kendrick Lamar

La rivalidad entre Drake y Kendrick Lamar es una de las más comentadas en la música, con intercambios a través de canciones y declaraciones que mantienen a los fanáticos atentos desde hace años. Sin embargo, la disputa alcanzó un nuevo nivel en 2024, cuando ambos comenzaron a lanzar temas con ataques personales directos.

El canadiense, en primer lugar, avivó la controversia con "Family Matters" y el californiano respondió con "Not Like Us". Este sencillo, lanzado el 4 de mayo del año pasado, se convirtió en un fenómeno mundial y en el mayor éxito de Lamar en el último tiempo.

Allí, el rapero lanza acusaciones veladas y directas contra el artista, sugiriendo en una de las líneas: “A ver, Drake, oí que te gustan jóvenes”, y luego refiriéndose a él y a su equipo como “pedófilos certificados”. Pero, esto no acaba acá, ya que la polémica aumentó cuando se reveló la portada del single: una imagen satelital de "The Emabassy", con marcas de agua que hacen referencia al registro de abusadores sexuales.

La respuesta de Drake no se hizo esperar. En su tema "The Heart Part 6", negó las acusaciones de pedofilia y grooming, argumentando que las afirmaciones de Kendrick se basaban en traumas personales no resueltos. Además, denunció el lanzamiento y promoción del sencillo ante Universal Music Group, la discográfica que ambos comparten, asegurando que es un proyecto difamación y acoso en su contra.

La controversia no solo se limitó a las letras de las canciones, porque los fanáticos de Lamar renombraron la ubicación de la mansión en Google Maps a "Owned by Kendrick", "A-Minor" y otros términos relacionados, lo que evidenció la magnitud del conflicto.