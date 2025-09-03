Vale 6,8 millones de dólares: así es la lujosa mansión donde vivió Kate Moss y ahora está en venta

La propiedad ubicada en un exclusivo barrio londinense tiene de todo: privacidad, diseño clásico y ambientes modernos en cada rincón.

La icónica modelo británica residió durante una década en una elegante casona victoriana de Londres , donde compartió su día a día con su hija. Es esta misma vivienda, que es digna de una celebridad, la que acaba de salir nuevamente al mercado.

El inmueble está ubicado en St John’s Wood , un barrio residencial del noroeste de Londres, que es muy reconocido por su tranquilidad, cercanía con prestigiosos colegios y la facilidad de acceso al transporte público. Después de muchos años de reformas y ampliaciones, hoy la casa se presenta como una gran joya inmobiliaria .

La mansión está escondida atrás de unos muros muy altos en Greville Road , cuenta con 440 metros cuadrados distribuidos en varias plantas. Dispone de seis dormitorios (uno de esos ahora es un gimnasio), cuatro baños , y amplios espacios para fiestas o descansar.

Los interiores se destacan por sus techos altos, grandes ventanales y pisos de madera . La cocina, equipada con electrodomésticos de última generación, isla central y barra para desayunar, se conecta con un comedor que puede recibir hasta a seis personas .

El living de la casa tiene una chimenea tradicional y una salida directa a la terraza, además de un estudio privado para trabajar desde casa. La habitación principal, de dimensiones generosas, incluye dos vestidores y un baño en suite con chimenea y bañera profunda, detalles poco comunes en este tipo de propiedades.

Uno de los mayores atractivos es su jardín privado amurallado, un espacio verde que tiene mucha vegetación, lo suficientemente amplio para celebraciones familiares o para que los más chicos puedan jugar. Además, la vivienda dispone de un estacionamiento cerrado para varios vehículos, algo que no es habitual en Londres.

La propiedad fue adquirida por Moss en 2002 por 1,75 millones de libras esterlinas, y tras una remodelación integral, la vendió en 2012 en torno a los 6,8 millones, generando una increíble ganancia. Hoy, vuelve al mercado comercializada por la firma Arlington Residential.

La residencia también cuenta con un piso inferior agregado durante las remodelaciones, donde se encuentran una cocina secundaria y una zona de entretenimiento con salida al jardín.