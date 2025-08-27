La viral abuela gamer: con 75 años se convirtió en una estrella en el Counter Strike







Con reflejos afilados y carisma natural, Olga se volvió viral al demostrar que la pasión por los videojuegos no entiende de edad ni fronteras.

Olga conquistó el mundo gamer con 75 años, se volvió viral en Twitch y ya suma miles de fans que siguen cada una de sus partidas en Counter Strike.

Una historia viral puede romper cualquier prejuicio, incluso los relacionados con la edad. Mientras muchos aún ven los videojuegos como terreno joven, una abuela rusa rompió el molde y se volvió furor global gracias a su talento con el teclado y el mouse.

En el universo competitivo de los shooters, una mujer mayor se convirtió en referente inesperada. Su nombre circula en redes sociales, Twitch y foros de gaming. Nadie lo vio venir, pero ahora nadie quiere que se vaya.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/skinsmonkey/status/1711681531742179475?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1711681531742179475%7Ctwgr%5E44c7d7a8c111d792ce3c2ad34a85720b1faec486%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fmeristation%2Fnoticias%2Fasi-es-la-abuela-rusa-de-74-anos-que-triunfa-en-counter-strike-csgo-n%2F&partner=&hide_thread=false 74 years old CSGO streamer - SIGMA moment pic.twitter.com/MbIP1KO6zG — SkinsMonkey (@skinsmonkey) October 10, 2023

La historia de Olga, la abuela streamer que se volvió viral Olga vive en Rusia, tiene 75 años y juega al Counter Strike como si lo hubiera hecho toda su vida. Con más de 220.000 seguidores en Twitch, esta abuela desafía estereotipos y se impone en un espacio donde pocos esperaban ver a alguien como ella.

Todo empezó cuando su nieto le regaló una computadora y le enseñó los conceptos básicos del juego. A partir de ahí, Olga no paró. Su progreso fue rápido y su actitud frente a cada partida atrapó a una comunidad entera.

En sus transmisiones se muestra segura, decidida y con una puntería envidiable. No solo acumula bajas en el campo virtual, también conquista a quienes la ven jugar. Muchos ya la consideran un ícono del gaming inclusivo. Además del clásico FPS, Olga se anima a otros títulos como Minecraft, Atomic Heart y Metro, donde también demuestra que la edad no representa un límite cuando hay pasión por los videojuegos.

