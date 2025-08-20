Advirtió a los turistas: la influencer que se volvió viral por mostrar los precios de los boliches en Ibiza







Los impactantes precios de las discotecas en Ibiza se hicieron virales gracias a un video que encendió el debate entre turistas y locales.

La tiktoker mostró uno por uno los precios de las entradas y bebidas en las discotecas más famosas de Ibiza y su video se volvió viral.

En las últimas semanas, la palabra viral volvió a ganar terreno en las redes sociales gracias a una influencer española que desató una ola de comentarios con un simple video. Su publicación dejó en evidencia lo que muchos sospechan, pero pocos se animan a mostrar: lo caro que puede ser salir de fiesta en Ibiza.

Todo comenzó con un video selfie grabado una noche de viernes. Desde el corazón de la isla balear, la joven exhibió una lista de precios que no tardó en despertar bronca y sorpresa. Su reacción, directa y sin filtro, conectó al instante con miles de usuarios que compartieron sus propias experiencias.

Embed - Irene Isern en Instagram: "Ve mentalizándote #ibiza #ibizaprecios #ibizadiscoteca #cuantocuesta #fiestaibiza #ibiza2025 #ibizalifestyle #verano2025 #ibizaparty #verano2025" View this post on Instagram A post shared by Irene Isern (@ireneisern3) Todo un presupuesto: la indignación de la tik toker por los precios Irene, la tik toker protagonista del video, no se guardó nada. Con el celular en mano, se paró frente a un cartel que detallaba los precios oficiales de las entradas a los boliches más conocidos de Ibiza: Hï Ibiza, Pachá y Amnesia. Ahí empezó todo. “Mirá esto, es un disparate”, lanzó, señalando los números escritos a mano.

El más barato de la lista costaba 70 euros (unos 110 mil pesos), mientras que otros trepaban hasta los 150 euros, superando los 237 mil pesos. La influencer no solo puso el foco en el valor de la entrada. También apuntó contra los precios de las bebidas adentro de los locales: un trago rondaba los 22 euros y una simple botella de agua 14 euros.

“Ni para hidratarte alcanza”, comentó con un tono irónico y fastidiado. Esa frase quedó resonando entre los usuarios, que no tardaron en replicar su contenido. En pocas horas, el video alcanzó más de un millón de reproducciones y generó una ola de comentarios que no paró de crecer.

Ante semejante reacción, Irene volvió a subir el video y duplicó el impacto: otras 500 mil vistas, 23 mil likes y más de mil respuestas. Para muchos, el video sirvió como una advertencia realista antes de armar la valija para el verano europeo. La reacción de los usuarios de las redes sociales al video viral “¿Quién paga eso? ¿Los DJs o los extraterrestres?”, se preguntó un usuario. Otro, más ácido, escribió: “Con lo que cuesta la entrada, mínimo deberían regalarte la casa en la playa”. Las redes se llenaron de bromas, indignación y tips para evitar caer en la trampa. Algunos incluso compartieron secretos para evitar pagar. “Conseguí promotores y entrás por mucho menos”, reveló una chica. Otro usuario sumó: “Yo no pagué una sola vez este verano, con contactos te invitan a todo”. A veces, el mejor truco para no romper el bolsillo es saber a quién conocer.

