Compró ropa por SHEIN y terminó con una grave quemadura por culpa de la prenda







Una joven quiso renovar su look para las vacaciones y terminó protagonizando un caso viral que expone los peligros ocultos de la moda online.

Soraya Young mostró la marca en su espalda y su historia se volvió viral: el top de Shein le provocó una quemadura con forma exacta a la prenda. iStock

Cada tanto, una historia viral sacude las redes por algo más que un simple chisme. Esta vez, la protagonista no fue una celebridad ni un influencer, sino una joven que solo quería disfrutar sus vacaciones. Un simple top comprado por internet terminó desencadenando un problema serio que se volvió noticia en todo el mundo.

La compradora afectada compartió su caso en busca de respuestas, pero lo que reveló disparó una conversación global sobre los riesgos de comprar ropa barata online. La historia no solo impacta por su crudeza, sino por la pregunta que deja en el aire: ¿qué tan segura es la ropa que llega en esos paquetes?

al-principio-pensaron-que-era-un-simple-golpe-de-sol-pero-la-situacion-empeoro-foto-the-sun-TITP2Y3NQVHZ5KHWKN3VDMF2K4 Lo que empezó como una compra inocente en Shein se volvió viral tras causar una lesión que encendió las alarmas sobre la ropa económica. El drama viral de Soraya Young Lo que arrancó como un viaje soñado a Turquía se transformó en un calvario para Soraya Young, una joven de 25 años de Nottingham. Con la ilusión de renovar su guardarropa, compró un pack de tops en Shein por menos de 5 libras. Pero tras ponérselo durante una excursión en Marmaris, su espalda empezó a arder como si la ropa se derritiera sobre su piel.

El primer signo fue una marca que su pareja confundió con una quemadura de sol. Pero al pasar los días, la mancha tomó la forma exacta del top, se ampolló y comenzó a supurar. El dolor la acompañó durante el resto del viaje, al punto que lloró de sufrimiento durante el vuelo de regreso a casa.

Un médico local le explicó que la quemadura podía deberse a una reacción química entre el tejido del top y el sol o el cloro de la pileta. Ya en Inglaterra, recibió antibióticos y una crema para intentar curar la herida, aunque el miedo por una cicatriz permanente sigue latente.

"Me da terror pensar que me quede la marca para siempre", confesó Soraya, que sigue esperando una respuesta oficial. Su relato encendió las alarmas entre miles de consumidores que ahora dudan de lo que compran en tiendas low cost. La reacción de la aplicación ante el reclamo de la compradora Ante la exposición pública del caso, Shein emitió un comunicado. La empresa aseguró que se trató de un episodio aislado, y que por precaución decidieron retirar el producto del sitio web hasta completar una investigación. Subrayaron que trabajan con laboratorios internacionales para cumplir con normas de seguridad. Aun así, Soraya no quedó conforme. No busca solo un reembolso, sino que su historia sirva como advertencia. "Si esto le pasaba a un niño, podría haber sido peor", advirtió. El debate ya está abierto y la confianza en la marca, en jaque.

