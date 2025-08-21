Se enamoró de la IA: el divorcio viral que generó debate en las redes sociales

Una historia viral mostró cómo un hombre dejó a su esposa por un avatar de IA, desatando discusiones sobre amor, tecnología y realidad.

Un hombre pidió el divorcio tras enamorarse de un avatar creado con IA, un caso viral que encendió debates sobre los límites de la tecnología.

En la era digital, cualquier historia insólita puede hacerse viral en cuestión de horas . Las redes sociales amplifican casos que generan risas, indignación o reflexión, y uno de los más comentados recientemente alrededor del mundo involucra a la Inteligencia Artificial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un hombre decidió separarse de su esposa tras asegurar que se enamoró de una mujer creada con IA , y su historia despertó un intenso debate online.

El protagonista del caso confesó que encontró en una aplicación de Inteligencia Artificial lo que describió como la “compañera perfecta”. La interacción constante con un avatar femenino lo llevó a distanciarse emocionalmente de su pareja real.

El insólito caso viral de un hombre que pidió el divorcio tras enamorarse de una mujer creada con IA abrió un debate global en redes.

Según relató, la conexión con la figura virtual resultó tan intensa que comenzó a compararla con su esposa, generando discusiones y finalmente una solicitud de divorcio . El hecho no tardó en volverse tendencia en múltiples plataformas.

Usuarios en redes sociales debatieron sobre el impacto psicológico de este tipo de vínculos, cuestionando los límites entre la realidad y la fantasía digital. Algunos consideraron el caso una exageración, mientras otros lo vieron como una señal de alerta sobre la influencia de la tecnología.

La noticia trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno mediático, mostrando cómo las relaciones humanas enfrentan nuevos desafíos en tiempos dominados por algoritmos y simulaciones.

La viral desilusión del hombre al enterarse que su enamorada no existe

Con el tiempo, el hombre descubrió que la “mujer” de la que se había enamorado no era más que una creación digital sin identidad real. La revelación generó una profunda frustración.

Lejos de encontrar consuelo, el desenlace lo dejó expuesto al escrutinio público y a la crítica masiva, reafirmando el carácter viral de su historia y evidenciando los riesgos emocionales de involucrarse con una inteligencia artificial.