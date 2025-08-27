SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de agosto 2025 - 17:02

Deuda: con la ayuda del BCRA, Luis Caputo renovó el 100% de los vencimientos , logró fondeo extra, pero pagó tasas de hasta el 86%

ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral

Se trata de un llamado de suma importancia tras semanas de inestabilidad en los mercados financieros con suba de tasas. En esta oportunidad el Tesoro consiguió un rollover del 114,6%.

Economía logró revertir la falta de demanda de titulos de deuda de la licitación anterior.

Economía logró revertir la falta de demanda de titulos de deuda de la licitación anterior.

Ámbito

El Ministerio de Economía logró este miércoles renovar deuda por un total del 114,,6% gracias al apoyo normativo del Banco Central que al modificar las normas de encaje de los bancos generó una demanda para los títulos que se presentaron durante la licitación de la jornada.

Según informe el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la jornada se adjudicaron casi $7,7 billones contra ofertas por $8,3 billones. Los datos indican que el Gobierno logró revertir la falta de interés que mostraron los bancos en el primer llamado del mes cuando el rollover fue de apenas el 61%

Informate más

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias