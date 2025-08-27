Deuda: con la ayuda del BCRA, Luis Caputo renovó el 100% de los vencimientos , logró fondeo extra, pero pagó tasas de hasta el 86% Por Carlos Lamiral







Se trata de un llamado de suma importancia tras semanas de inestabilidad en los mercados financieros con suba de tasas. En esta oportunidad el Tesoro consiguió un rollover del 114,6%.

Economía logró revertir la falta de demanda de titulos de deuda de la licitación anterior. Ámbito

El Ministerio de Economía logró este miércoles renovar deuda por un total del 114,,6% gracias al apoyo normativo del Banco Central que al modificar las normas de encaje de los bancos generó una demanda para los títulos que se presentaron durante la licitación de la jornada.

Según informe el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la jornada se adjudicaron casi $7,7 billones contra ofertas por $8,3 billones. Los datos indican que el Gobierno logró revertir la falta de interés que mostraron los bancos en el primer llamado del mes cuando el rollover fue de apenas el 61%