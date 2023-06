Las canciones patrias interpretadas por los elencos nacionales

“Tuve la suerte y el honor de haber sido convocado para realizar esta grabación”, dice finalmente el productor Oscar Mediavilla- que incluye a los elencos estables, o sea, a las orquestas y coros más importantes que tenemos en el país. “Además, lo hicimos con la tecnología más avanzada, con Dolby Atmos. Es un trabajo que me enorgullece y me llena de alegría y, para corresponder que me hayan elegido, hemos puesto muchísimo cariño, muchísimo trabajo que no tiene que ver solamente con el arte, sino también con la voluntad de hacer algo que va a quedar para siempre. Estamos haciendo las canciones patrias, que son realmente bellísimas, y eso no es poco. Los mejores músicos están ahí tocando y deleitándonos para que todos las podamos disfrutar”, concluye.

Las canciones pueden escucharse y descargarse gratuitamente en www.argentina.gob.ar/cultura