Hizo historia: por primera vez una madre ganó Miss Universo Argentina 2026

Con 28 años, la modelo misionera Tamara Rogouski se consagró en el certamen nacional y viajará a Puerto Rico para la gran final internacional.

La modelo misionera Tamara Rogouski se consagró como Miss Universo Argentina 2026 . Nacida en Puerto Iguazú , marcó un hito histórico al ser la primera madre en ganar este título nacional . Ahora, la ganadora se prepara para llevar la bandera argentina a la 75.ª edición del certamen mundial , que se celebrará en Puerto Rico .

Con 28 años y experta en marketing, la representante misionera venció a 32 competidoras de toda la Argentina . De acuerdo a los organizadores, su victoria fue más allá de lo estético, lo que realmente conquistó al jurado fue una profunda combinación de sensibilidad , disciplina y entereza que demostró en cada gala.

“Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras... Para mí esto es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo”, comenzó expresando luego salir electa.

El Teatro Metropolitan de Buenos Aires fue el escenario de la gran gala, conducida por Giuliano Fessia . La decisión final estuvo en manos de un jurado compuesto por Coty Ramírez , Gustavo Méndez y exreinas del certamen , quienes eligieron a la modelo como la ganadora.

“Estoy acá, no solo por mis propios sueños, sino también para recordarles que ustedes pueden cumplir los suyos. No esperen el momento perfecto: empiecen hoy”, continuó diciendo Rogouski. “Cada uno tiene algo valioso para aportar. El desafío es animarse a descubrirlo, desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás. Ahí es donde realmente comienzan los cambios que dejan huella ”, añadió.

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Tamara Rogouski, coronada Miss Universo Argentina 2026

La noche tuvo además otro reconocimiento especial: la joven también fue distinguida con el premio a “Mejor Rostro”, reafirmando el impacto que generó desde el inicio de la competencia.

Al mismo tiempo, detrás de la corona permanece toda una trayectoria que inició a los 12 años, la modelo cuenta con experiencia en pasarelas nacionales e internacionales en Paraguay. Su perfil combina el arte de la moda con su título en Marketing y su preparación en coaching ontológico. En el plano personal, combina su carrera con la crianza de su hija Sophi. En sus palabras, la niña es el centro de su vida y su motivación diaria.

De este modo, el próximo paso para la modelo será la 75.ª gala de Miss Universo en Puerto Rico, programada para noviembre. El título tiene un valor histórico: la corona de Miss Universo Argentina vuelve a Misiones luego de 68 años. La gran noticia despertó una inmensa emoción y orgullo en toda la tierra colorada.