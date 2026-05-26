La modelo misionera Tamara Rogouski se consagró como Miss Universo Argentina 2026. Nacida en Puerto Iguazú, marcó un hito histórico al ser la primera madre en ganar este título nacional. Ahora, la ganadora se prepara para llevar la bandera argentina a la 75.ª edición del certamen mundial, que se celebrará en Puerto Rico.
Hizo historia: por primera vez una madre ganó Miss Universo Argentina 2026
Con 28 años, la modelo misionera Tamara Rogouski se consagró en el certamen nacional y viajará a Puerto Rico para la gran final internacional.
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Con 28 años y experta en marketing, la representante misionera venció a 32 competidoras de toda la Argentina. De acuerdo a los organizadores, su victoria fue más allá de lo estético, lo que realmente conquistó al jurado fue una profunda combinación de sensibilidad, disciplina y entereza que demostró en cada gala.
“Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras... Para mí esto es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo”, comenzó expresando luego salir electa.
El Teatro Metropolitan de Buenos Aires fue el escenario de la gran gala, conducida por Giuliano Fessia. La decisión final estuvo en manos de un jurado compuesto por Coty Ramírez, Gustavo Méndez y exreinas del certamen, quienes eligieron a la modelo como la ganadora.
“Estoy acá, no solo por mis propios sueños, sino también para recordarles que ustedes pueden cumplir los suyos. No esperen el momento perfecto: empiecen hoy”, continuó diciendo Rogouski. “Cada uno tiene algo valioso para aportar. El desafío es animarse a descubrirlo, desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás. Ahí es donde realmente comienzan los cambios que dejan huella”, añadió.
Tamara Rogouski, coronada Miss Universo Argentina 2026
La noche tuvo además otro reconocimiento especial: la joven también fue distinguida con el premio a “Mejor Rostro”, reafirmando el impacto que generó desde el inicio de la competencia.
Al mismo tiempo, detrás de la corona permanece toda una trayectoria que inició a los 12 años, la modelo cuenta con experiencia en pasarelas nacionales e internacionales en Paraguay. Su perfil combina el arte de la moda con su título en Marketing y su preparación en coaching ontológico. En el plano personal, combina su carrera con la crianza de su hija Sophi. En sus palabras, la niña es el centro de su vida y su motivación diaria.
De este modo, el próximo paso para la modelo será la 75.ª gala de Miss Universo en Puerto Rico, programada para noviembre. El título tiene un valor histórico: la corona de Miss Universo Argentina vuelve a Misiones luego de 68 años. La gran noticia despertó una inmensa emoción y orgullo en toda la tierra colorada.