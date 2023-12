Las mujeres con discapacidad también tienen derecho a disfrutar y llegamos al verano

¿Qué pasa con no la no representación de estos cuerpos? Es cierto que en las publicidades no se refleja a estas personas en bikini, o en una situación de playa, contexto vacacional o poniéndose protector solar, casi haciéndolos invisibles de la sociedad.

Además, son muchos los alojamientos y hoteles que no cuentan con accesibilidad y múltiples las barreras en distintos circuitos turísticos (en excursiones, balnearios, destinos recreativos, paseos) que no contemplan a una persona con discapacidad como visitante de esos lugares.

Hay una concepción y perspectiva de la discapacidad muy ligada a estereotipos de género que tiende a catalogar a la mujer con discapacidad como pasiva, asexuada, no atractiva y, por otro lado, una idea errónea de que las personas con discapacidad no viajan, no consumen, no disfrutan porque "no pueden". , explica Daniela Aza. Y agrega que: “ Un modelo que percibe a la discapacidad, y las personas que la atraviesan, desde la falla y compasión lejos de las capacidades, fortalezas y aptitudes”

También se enfrentan a la infantilización. “Se suele infantilizar mucho a la persona con discapacidad, se piensa que es un eterno niño que siempre va a depender de alguien más y no se facilita la autonomía para que esa persona el día de mañana pueda, con apoyo, realizar las cosas de la vida cotidiana de manera autónoma, pueda ir a hacer un trámite. En otros países vemos que una persona con discapacidad puede andar por la calle. Para una persona en silla de ruedas acá es imposible, inviable”, remarcó Daniela

Destaca también la invisibilización, el peso de los mandatos de belleza, la vulnerabilidad física y el entorpecimiento del acceso a la salud sexual y reproductiva.

“ Es tarea de toda la sociedad garantizar ese derecho a acceder en igualdad de condiciones a los diferentes ámbitos que rodean al verano. No solamente es una tarea sino una responsabilidad que tiene que ver con hacer una sociedad más empática e inclusiva”, concluye Daniela Aza.