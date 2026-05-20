ANSES aumenta una importante prestación para familias con personas con discapacidad

Conoce cómo se desarrolla la normativa vigente, qué conceptos aplica para el incremento y cómo se organizan los cobros.

El nuevo cuadro de montos comenzará a aplicarse durante junio en todo el territorio nacional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó un nuevo incremento para la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, que comenzará a regir desde junio de 2026. La actualización alcanzará a miles de familias que perciben esta prestación en todo el país y modificará también los valores vinculados a la asistencia alimentaria.

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El organismo previsional definió un ajuste del 2,58% para esta asignación . El nuevo valor mensual llegará a $471.915. La suba surge a partir del Índice de Precios al Consumidor difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El cálculo del aumento tomó el índice inflacionario con dos decimales. El INDEC informó una inflación de abril del 2,6%, aunque ANSES aplicó el porcentaje exacto de 2,58% para determinar el nuevo monto de la prestación.

La AUH por discapacidad mantiene el esquema de retención del 20%, hasta la presentación de la Libreta AUH. Ese documento permite acreditar controles sanitarios, vacunación y asistencia escolar del beneficiario.

El esquema de pago tendrá modificaciones a partir de junio. El monto directo que recibirán las familias será de $377.532. El dinero retenido alcanzará los $94.383 hasta completar la entrega de la documentación obligatoria. El incremento también impactará en las familias alcanzadas por beneficios complementarios. ANSES continuará acreditando de manera automática la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche para quienes cumplan con las condiciones vigentes.

ANSES computadora

AUH por Discapacidad: quiénes pueden acceder

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad está destinada a familias con hijos que acrediten una discapacidad y que se encuentren dentro de las condiciones establecidas por ANSES para acceder a la prestación.

El sistema de pago contempla una retención mensual equivalente al 20% del beneficio total. ANSES libera ese porcentaje una vez presentada la Libreta AUH con la información correspondiente a salud, vacunación y escolaridad.

Las familias beneficiarias también accederán a refuerzos alimentarios complementarios. Los montos de la Tarjeta Alimentar tendrán nuevos valores desde junio:

$72.250 para familias con un hijo

$113.299 para familias con dos hijos

$149.425 para familias con tres hijos o más

El Complemento Leche también registrará una actualización en junio. El valor de esa asistencia alcanzará los $54.665. La acreditación de esos adicionales se efectuará automáticamente junto con la prestación principal. Las familias no necesitarán realizar trámites extra para percibir esos montos complementarios.

ANSES mantendrá además un diferencial para determinadas regiones del país. Las provincias patagónicas y zonas consideradas desfavorables integran la denominada Zona 1, que cuenta con valores superiores para la AUH por discapacidad.

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Monto de la AUH por Discapacidad en junio 2026

El nuevo monto general de la AUH por discapacidad llegará a $471.915 desde junio de 2026. Ese valor corresponde al total bruto de la prestación antes de aplicar la retención mensual del 20%. El esquema de liquidación dividirá el beneficio en dos partes. ANSES depositará de forma directa $377.532 y retendrá $94.383 hasta la presentación de la Libreta AUH.

La Zona 1 tendrá un valor diferencial para compensar las condiciones particulares de determinadas regiones del país, con un valor de 613.489. El pago directo para quienes cobren en esa categoría será de $490.791,20 con una retención de $122.697,80.

ANSES aclaró que el adicional de Zona 1 solamente corresponde a titulares que perciban la prestación mediante cuenta bancaria. Ese requisito continuará vigente durante junio.

La actualización de la AUH por discapacidad formará parte del esquema de movilidad mensual aplicado por el organismo previsional. El mecanismo toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. Las familias alcanzadas por esta asistencia recibirán así un incremento tanto en la prestación principal como en los beneficios alimentarios asociados.