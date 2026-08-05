El rincón de Buenos Aires con raíces francesas que paisajes únicos y buena comida

Calles con historia, arquitectura centenaria y una identidad muy marcada convierten a este destino en una alternativa distinta para una salida de fin de semana.

Quienes buscan una escapada distinta dentro de la provincia de Buenos Aires suelen inclinarse por destinos conocidos, aunque existen localidades que conservan un perfil propio y sorprenden por su historia, sus paisajes y su propuesta gastronómica. Algunas mantienen intacta la identidad con la que nacieron hace más de un siglo y todavía hoy ofrecen un recorrido diferente.

Entre calles adoquinadas, edificios antiguos y espacios verdes, este tipo de pueblos invita a bajar el ritmo. No hace falta organizar un viaje largo para encontrarse con escenarios que parecen detenidos en el tiempo y que, además, permiten disfrutar de la cocina regional y de actividades al aire libre.

Una de esas alternativas combina tradición europea , patrimonio histórico y un entorno serrano que cambia según la estación del año. Aunque muchos viajeros todavía no la tienen entre sus primeras opciones, quienes la conocen suelen recomendarla por la tranquilidad que transmite y por la posibilidad de descubrir rincones con mucha personalidad.

Pigüé está ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Saavedra, a unos 580 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires . La localidad nació en 1884 gracias a la llegada de inmigrantes provenientes del departamento francés de Aveyron, un origen que todavía puede apreciarse en distintas expresiones culturales y en buena parte de su patrimonio.

Su nombre proviene de una palabra mapuche vinculada al lugar donde se reúnen los pobladores. Con el paso del tiempo, la ciudad desarrolló una identidad propia en la que conviven las raíces francesas con las costumbres bonaerenses.

Qué se puede hacer en Pigüé

Uno de los paseos más recomendados es recorrer el centro histórico para observar su arquitectura y caminar por las tradicionales calles adoquinadas. En el trayecto aparecen edificios emblemáticos, plazas y espacios públicos que permiten conocer parte de la historia de la ciudad sin necesidad de realizar grandes recorridos.

Otro punto destacado es el Parque Municipal Fortunato Chiappara, un amplio espacio verde ideal para descansar, hacer un picnic o compartir una tarde al aire libre. También suele ser elegido por quienes disfrutan de caminatas tranquilas y actividades recreativas.

La ciudad conserva además un fuerte vínculo con sus orígenes franceses. Esa influencia puede verse en distintas celebraciones culturales y, especialmente, en la gastronomía local, donde algunas recetas mantienen técnicas y sabores heredados de los primeros inmigrantes. Panificados, quesos, embutidos y platos tradicionales forman parte de la oferta que presentan restaurantes y comercios de la zona.

Para quienes prefieren combinar naturaleza con turismo cultural, una buena alternativa es recorrer los caminos rurales cercanos o acercarse a distintos sectores de las sierras. Si bien la experiencia depende del clima y de la época del año, los paisajes ofrecen excelentes oportunidades para la fotografía y para disfrutar del aire libre.

Cómo ir hasta Pigüé

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más habitual se realiza por la Ruta Nacional 5 hasta la zona de Guaminí y luego se continúa por la Ruta Nacional 33, que conduce directamente hacia Pigüé. El trayecto demanda alrededor de siete horas en automóvil, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y las condiciones climáticas.

También existen servicios de ómnibus que conectan la localidad con distintos puntos de la provincia y con la Capital Federal, aunque las frecuencias pueden modificarse según la temporada.