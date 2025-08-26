Llega Estilo Art: una experiencia de arte libre, cercana y sin reglas

Bajo el lema UTOPÍA, esta primera edición invita a imaginar futuros posibles a través de obras que combinan creatividad, tecnología y nuevas formas de expresión. La muestra reúne pintura, arte digital, fotografías intervenidas, esculturas, dibujos y objetos que reflejan miradas diversas y un espíritu colectivo sobre cómo se vive el arte hoy.

Del 11 al 16 de septiembre, en La Aldea – Pilar, se presenta ESTILO ART, una exposición que propone vivir el arte de una manera diferente: sin barreras, abierta a todos y guiada por la sensibilidad y la emoción.

Bajo el lema UTOPÍA, esta primera edición invita a imaginar futuros posibles a través de obras que combinan creatividad, tecnología y nuevas formas de expresión. La muestra reúne pintura, arte digital, fotografías intervenidas, esculturas, dibujos y objetos que reflejan miradas diversas y un espíritu colectivo sobre cómo se vive el arte hoy.

En ESTILO ART, el visitante podrá recorrer espacios curados por reconocidas galerías, museos de trayectoria y referentes del arte contemporáneo, que dialogan entre sí con propuestas innovadoras. El arte digital tendrá un rol protagónico, con instalaciones interactivas y la presentación de las obras ganadoras del Concurso Nacional de Arte Digital, organizado junto a Arte Online y la Universidad del Salvador.

La muestra también abre espacio a las nuevas voces del arte local: un pabellón dedicado a artistas emergentes de Pilar y Zona Norte exhibirá propuestas frescas y conectadas con el pulso del presente.

El recorrido culmina con un art shop de objetos de autor y un espacio gastronómico ideal para compartir lo vivido, hacer una pausa y seguir explorando.

Arte con propósito

Más allá de su propuesta cultural, ESTILO ART es una iniciativa solidaria organizada por la ONG Amigos de Pilar, que desde 1996 trabaja para mejorar la calidad de vida de niños en situación de vulnerabilidad. Lo recaudado en esta primera edición será destinado a financiar becas de atención odontológica infantil, reafirmando un legado de más de tres décadas de compromiso y acción.

En ESTILO ART el arte no se observa desde afuera: se vive, se toca, se pregunta y se transforma. Una experiencia para conectar con lo nuevo, abrir la mirada y sentir que el arte está más cerca que nunca