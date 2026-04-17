Qué es el guardado al vacío y por qué es la mejor elección para guardar tu ropa de verano + Seguir en









Esta simple técnica permite cuidar las prendas, reducir el volumen y mantenerlas listas hasta la próxima estación sin ocupar tanto lugar.

Este es el truco para mantener el estado de tus prendas mientras están guardadas. Pexels

Cuando cambia la temporada de calor y llega el otoño, todos se enfrentan con el mismo problema en el hogar: la falta lugar en el placard. Las remeras manga corta, vestidos y ropa de playa quedan sin uso durante meses, pero siguen ocupando espacio que podría aprovecharse mejor. Es por eso que ahora existe un método cada vez más elegido por su practicidad.

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Este sistema no solo permite reducir el tamaño de las prendas, también ayuda a conservarlas en buen estado. Si se aprovecha esta técnica muy sencilla y algunos cuidados básicos, es posible mantener la ropa protegida del entorno y lista para el próximo uso, sin complicaciones.

Cuidar Ropa Cuando cambia de estación, la manera en la que guardas la ropa que ya no usas influye en el estado en el que se encuentre. Pexels Qué es el guardado al vacío y cómo funciona en textiles El guardado al vacío consiste en poner prendas dentro de una bolsa hermética y extraer todo el aire de su interior. Al eliminarlo, los espacios entre las fibras se reducen y la ropa queda comprimida, lo que disminuye gran parte de su volumen.

El proceso se realiza mediante una válvula que permite retirar el aire con una aspiradora o bomba manual. Una vez que se logra la compresión, el cierre evita que vuelva a ingresar el aire y ese efecto se mantiene durante meses si la bolsa se encuentra en buen estado.

En textiles, este sistema actúa de manera mecánica. No intervienen productos químicos ni calor para que sea seguro para la mayoría de las telas. Además, al reducir el aire disponible, se limita la humedad interna y se dificulta la aparición de hongos o malos olores.

El nivel de reducción depende del tipo de prenda. Por ejemplo, la ropa de cama o tejidos voluminosos pueden disminuir hasta más de la mitad de su tamaño original, mientras que las prendas más estructuradas ofrecen menos compresión. Tipo de bolsas de vacío para ropa Existen distintos formatos de bolsas diseñadas para adaptarse a cada necesidad: Bolsas con válvula : son las más completas porque funcionan con aspiradora o bomba y permiten una compresión más firme y duradera. Son perfectas para guardar ropa durante mucho tiempo, como en cambios de temporada.

: son las más completas porque funcionan con aspiradora o bomba y permiten una compresión más firme y duradera. Son perfectas para guardar ropa durante mucho tiempo, como en cambios de temporada. Bolsas de compresión sin válvula : en este caso, el aire se expulsa al enrollarlas. Si bien no alcanzan el mismo nivel de vacío, son muy prácticas para viajes o situaciones donde no hay acceso a una aspiradora.

: en este caso, el aire se expulsa al enrollarlas. Si bien no alcanzan el mismo nivel de vacío, son muy prácticas para viajes o situaciones donde no hay acceso a una aspiradora. Bolsas con colgador: están pensados para esas prendas que no conviene doblar, como camisas o sacos. Estas opciones permiten mantener cierta forma sin ocupar tanto espacio dentro del placard. Pila de ropa Cuando se guarda la ropa hasta la próxima estación, hay que tener cuidado con la manera en la que se organiza. Pexels Cómo usarlas correctamente El éxito del guardado al vacío no depende solo de la bolsa, sino del procedimiento, el paso a paso es así: La ropa debe estar limpia y completamente seca: cualquier resto de humedad puede generar olor o deterioro con el tiempo. También hay que evitar perfumes intensos, ya que el aroma queda concentrado dentro de la bolsa. Doblar las prendas de forma prolija: esto permite una compresión más uniforme y evita que queden marcas. Es recomendable no llenar la bolsa al máximo, dejando un pequeño margen para que el cierre funcione bien. Al momento de sellar, es importante revisar que no queden pliegues en el cierre: después se extrae el aire hasta que la bolsa quede firme, pero sin llegar a una rigidez extrema, ya que un exceso de presión puede afectar algunas telas. Una vez cerrada, hay que dejarla reposar unos minutos: esto se hace para comprobar que no recupere volumen. Si se mantiene compacta, el sellado es correcto. El lugar donde se guarda también influye: se recomienda un espacio fresco, sin exposición directa al sol y lejos de objetos que puedan perforar el plástico. Además, hay que revisarlo cada cierto tiempo para detectar posibles pérdidas de aire. Si se aplica de forma correcta, este método permite liberar espacio, mantener el orden y cuidar las prendas durante meses.

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