El destino poco conocido de Buenos Aires con una increíble historia que no podés dejar de visitar

A pocos kilómetros de la ciudad existe un rincón silencioso, con tradiciones únicas y paisajes que sorprenden a cada visitante.

A poco más de dos horas de la ciudad de Buenos Aires, este destino te permite cortar con el bullicio de la ciudad.

A veces, a la hora de hacer turismo , los lugares más memorables no son los más famosos. En la provincia de Buenos Aires todavía quedan pequeños pueblos donde la vida mantiene otro ritmo, las calles guardan recuerdos del pasado y cada rincón transmite una paz muy difícil de encontrar cerca de la ciudad.

Entre esos sitios aparece una localidad pintoresca que enamora por su sencillez, su identidad y su comunidad . Con pocos habitantes y mucha personalidad, este rincón se transformó en una opción ideal para quienes buscan una escapada distinta en el territorio bonaerense.

Las Marianas es una pequeña localidad rural ubicada en el partido de Navarro , dentro de la provincia de Buenos Aires. Con 500 habitantes , este pueblo conserva la esencia de los antiguos parajes bonaerenses gracias a sus calles tranquilas, las casas bajas de arquitectura tradicional, los jardines amplios y el silencio del campo.

A dos horas de la ciudad, este pequeño pueblo es el escape perfecto de la rutina.

Si bien no es de los lugares más conocidos, Las Marianas mantiene un perfil sereno y auténtico . La localidad cuenta con una gran cercanía entre vecinos, quienes valoran las costumbres y mantienen una fuerte conexión con la vida de campo.

Además, el pueblo ganó notoriedad cuando el músico León Gieco eligió sus paisajes como escenario para uno de sus videoclips más recordados. Pero la relación entre el artista y la comunidad fue más allá de una grabación. La calidez de los habitantes generó un lazo especial y dio lugar a acciones solidarias que todavía forman parte de la memoria colectiva del pueblo.

Qué se puede hacer en Las Marianas

Aunque se trata de una localidad pequeña, Las Marianas tiene propuestas que convierten la visita en una experiencia muy especial. Uno de los lugares más reconocidos es el comedor de Doña Irma, famoso por sus pastas caseras. Ahí, la tradición culinaria se mantiene intacta y atrae visitantes de distintos puntos de la provincia, quienes buscan sabores bien caseros en un ambiente familiar.

Otra de las celebraciones que distingue al pueblo es la Fiesta de la Torta Negra, un evento que rinde homenaje a uno de sus productos más emblemáticos. Esta receta fue heredada de antiguas tradiciones inmigrantes y forma parte de la identidad local, convirtiéndose en un símbolo gastronómico que atrae turistas todos los años.

Para quienes prefieren las propuestas culturales e históricas, el pueblo también ofrece recorridos que rescatan relatos religiosos y caminos históricos, perfecto para pasar un día entero recorriéndolos con tranquilidad y conocer la herencia del lugar.

La antigua estación ferroviaria es otro punto atractivo. Aunque el tren dejó de funcionar hace décadas, la infraestructura se mantiene para mostrar la clave del crecimiento del pueblo. Los galpones, los viejos almacenes y los andenes conservan ese aire nostálgico que es perfecto para sacar las mejores fotos.

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Cómo ir hasta Las Marianas

El trayecto hacia Las Marianas desde la Ciudad de Buenos Aires puede hacerse en auto en aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito y del estado del camino.

La ruta más habitual es tomar la Ruta Nacional 5 o la Ruta Provincial 47 hasta la ciudad de Navarro. Desde ahí se accede a un camino que lleva directamente al pueblo. Ese tramo final incluye alrededor de 15 kilómetros de tierra y es parte del encanto del viaje, ya que funciona como una barrera natural que preserva la tranquilidad del lugar y mantiene alejado el movimiento turístico excesivo.