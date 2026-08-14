El pintoresco pueblo de Buenos Aires con menos de 80 habitantes que parece detenido en el tiempo

A pocos kilómetros de Salto, este rincón rural conserva antiguas construcciones, sabores caseros y una calma difícil de encontrar cerca de la ciudad.

El pueblo que mantiene una identidad propia, marcada por sus costumbres y por el vínculo cotidiano entre sus vecinos.

Para quienes buscan una escapada distinta sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires , la provincia todavía guarda pequeños rincones capaces de cambiar por completo el ritmo de un fin de semana. El turismo rural encuentra allí una de sus mejores expresiones: caminos tranquilos, casas antiguas, extensos campos y propuestas gastronómicas que mantienen vivas costumbres de otras épocas.

En el norte bonaerense existe una localidad que reúne buena parte de esos ingredientes. Tiene una población muy reducida , calles silenciosas y una identidad vinculada al campo que se mantiene pese al paso de los años. Su tamaño es, justamente, parte de su atractivo: no hay grandes multitudes ni una agenda cargada de actividades, sino una invitación a recorrer sin apuro.

La Invencible pertenece al partido de Salto , en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Salto y a aproximadamente 190 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, según las referencias utilizadas habitualmente para planificar el recorrido.

Sus calles y construcciones permiten reconocer parte de la identidad que la localidad fue construyendo a lo largo de las décadas.

El origen de su nombre tiene una particularidad histórica. Antes de llamarse La Invencible, el lugar era conocido como Km 187 . En 1942 adoptó su denominación actual, vinculada a la Compañía de Blandengues que llevaba ese nombre y que había tenido presencia en la zona.

La propuesta tiene un ritmo completamente diferente al de las escapadas tradicionales. Acá la idea es bajar un cambio y disfrutar de actividades sencillas : caminar, andar en bicicleta, sacar fotografías o recorrer los alrededores mientras el paisaje rural ocupa buena parte de la escena.

Su historia de está ligada al desarrollo de las pequeñas comunidades que crecieron alrededor del campo bonaerense.

Uno de los principales atractivos está relacionado con la gastronomía. La localidad cuenta con establecimientos familiares que recuperan recetas y costumbres asociadas a la cocina de campo. Entre las opciones mencionadas aparecen las pastas caseras, parrilladas, picadas y postres tradicionales, propuestas que convirtieron a la comida en uno de los motivos por los que visitantes de otras localidades se acercan hasta allí.

También existe una parrilla familiar que lleva el nombre de la localidad y que ofrece un menú compuesto por diferentes pasos. Entre las alternativas aparecen picada, pastas, parrillada y postre, además de encuentros con música en vivo en determinadas noches. La propuesta, según la información difundida por el propio establecimiento, busca combinar la comida con una experiencia vinculada a la vida tranquila del lugar.

La tranquilidad es una de las características que distingue a esta localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Instagram Recorriendo Pueblitos

Las construcciones antiguas también forman parte del recorrido. No se trata de un destino con una larga lista de atractivos monumentales, y justamente ahí aparece uno de sus rasgos particulares: el interés está en mirar con atención aquello que todavía permanece en pie y en conocer cómo era la vida cotidiana en una pequeña comunidad bonaerense.

Cómo ir hasta La Invencible

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido comienza por el Acceso Oeste hasta conectar con la Ruta Nacional 7, que debe seguirse en dirección oeste. El trayecto pasa por zonas como Luján y Carmen de Areco antes de continuar hacia el área de Salto.

Una vez en la zona, el camino continúa por la Ruta Provincial 31. Luego hay que avanzar hacia el oeste de Salto, en dirección a Rojas, hasta llegar a La Invencible.