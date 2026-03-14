Un virus conocido a nivel mundial logró ser controlado, tras una investigación desarrollada en México: el Virus del Papiloma Humano. El trabajo fue liderado por la investigadora Eva Ramón Gallegos, integrante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Los estudios clínicos mostraron que una terapia basada en luz láser y un compuesto fotosensible logró eliminar el virus en el 100% de las pacientes que lo portaban sin lesiones.
Logran eliminar el VPH por completo: quién es la científica que lo logró
Un estudio central dentro del campo de la salud reproductiva basado en terapia de luz láser.
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El avance se basa en una técnica conocida como terapia fotodinámica, utilizada en distintas investigaciones médicas para tratar células anormales o infectadas. En el caso del VPH, el procedimiento apunta a destruir las células afectadas, sin provocar daño en los tejidos sanos que se encuentran alrededor.
Quién es Eva Ramón Gallegos, la científica que eliminó el VPH
Una investigadora mexicana con más de dos décadas dedicadas al estudio de terapias aplicadas al tratamiento de enfermedades vinculadas con células anormales. Su trabajo se desarrolla en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde lidera proyectos centrados en la terapia fotodinámica.
A lo largo de su carrera científica, la investigadora participó en distintos programas de investigación enfocados en el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas para prevenir el cáncer cervicouterino.
Qué es el Virus del Papiloma Humano
Es una infección de transmisión sexual muy frecuente a nivel mundial y entre las versiones que existen algunas de las cuales pueden generar lesiones que, con el tiempo, derivan en cáncer cervicouterino.
La importancia médica del VPH esta relacionada con la alta circulación dentro de la población sexualmente activa. En muchos casos el organismo elimina la infección sin tratamiento, aunque algunas cepas pueden generar complicaciones si no se detectan a tiempo.
Entre las características principales del virus se destacan:
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Infección de transmisión sexual frecuente
Relación con el cáncer cervicouterino
Presencia de múltiples variantes o cepas
Posibilidad de infecciones sin síntomas visibles
La prevención actual se basa en:
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Campañas de vacunación
Controles ginecológicos periódicos
Pruebas de detección temprana como el Papanicolau o test de ADN viral
Cuáles son los síntomas y tratamientos actuales
El Virus del Papiloma Humano puede manifestarse de diferentes maneras, según el tipo de cepa y la respuesta del sistema inmunológico de cada persona. En muchos casos la infección no presenta síntomas visibles, lo que dificulta su detección temprana.
Sin embargo existen algunos signos probables:
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Verrugas genitales
Lesiones en el cuello uterino
Cambios celulares detectados en estudios ginecológicos
La investigación liderada por Ramón Gallegos propone una alternativa terapéutica basada en la destrucción selectiva de las células infectadas. El procedimiento utiliza un compuesto fotosensible llamado ácido 5-aminolevulínico que se activa mediante luz láser para eliminar células afectadas por el virus.
Los resultados clínicos obtenidos hasta el momento muestran distintos niveles de eficacia según el estado de las pacientes evaluadas:
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Eliminación del VPH en pacientes sin lesiones: 100%
Eficacia en mujeres con VPH y neoplasia cervical grado I: 64,3%
Regresión de lesiones tras seguimiento de 12 meses: hasta 83%
Eficacia en pacientes con lesiones cervicales sin virus activo: 57,2%
Los análisis médicos incluyeron pruebas para confirmar la eliminación del virus tras el tratamiento cómo:
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Colposcopía
Citología cervical
Test PCR
Biopsias
Aunque los resultados generaron expectativas dentro del ámbito científico, la terapia todavía continúa en fase de investigación clínica y requiere estudios de mayor escala antes de su aplicación generalizada.
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