Extienden por seis meses el programa para mejorar el acceso a trasplantes de córneas

La medida fue oficializada por el INCUCAI y apunta a sostener la redistribución de tejidos entre provincias, en un contexto donde persisten desigualdades en listas de espera y niveles de donación.

El Gobierno resolvió prorrogar por seis meses el Programa Nacional de Acceso Equitativo al Trasplante de Córneas , una iniciativa orientada a mejorar la distribución de tejidos y reducir los tiempos de espera en distintas regiones del país.

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La decisión fue formalizada mediante la Resolución 139/2026 del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) , publicada en el Boletín Oficial, y se aplicará a partir del 7 de abril de 2026.

El programa, creado en octubre de 2025, busca optimizar la redistribución de córneas entre jurisdicciones y priorizar a aquellas provincias con menor disponibilidad de donantes. Durante su implementación, varios distritos lograron reducir los tiempos de espera de los pacientes en lista , aunque el impacto no fue homogéneo.

Según el análisis de la Dirección Científico Técnica del INCUCAI , mientras algunas jurisdicciones mostraron mejoras, otras continúan con alta demanda y bajos niveles de procuración , lo que mantiene tensiones en el sistema.

La prórroga mantiene el esquema de provincias cedentes y actualiza la nómina de receptoras, con el objetivo de consolidar los avances alcanzados y atender las brechas aún existentes.

El diseño del programa se apoya en una estrategia de redistribución que apunta a equilibrar el acceso a trasplantes a nivel federal, especialmente en zonas históricamente relegadas en materia de donación.

En este proceso intervino la Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA), que aportó su asesoramiento técnico en línea con lo establecido por la Ley 27.447, garantizando la participación de las distintas jurisdicciones.

Además, la medida contó con la validación de distintas áreas del organismo, entre ellas la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección Médico y la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información.

La extensión fue definida en la reunión de Directorio del INCUCAI del 23 de abril de 2026, con el respaldo del marco legal vigente que regula las políticas de ablación e implante en la Argentina.