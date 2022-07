Mascotas: ¿Cómo saber si tu gato está enfermo?

1. Alimentación

Hay que tener en cuenta dos situaciones:

Come mucho, pero no engorda. Existen algunas enfermedades como puede ser el hipertiroidismo y el linfoma, entre otras, que pueden provocar un aumento de apetito en el gato junto a un adelgazamiento.

Come menos o no come. En ocasiones esta bajada de peso no es tan evidente. De hecho algunos gatos pueden disminuir en un periodo relativamente corto hasta el 10% de su peso, bajada, aunque parezca poco en gramos, bastante preocupante, sobre todo si no se le ha puesto a dieta por alguna razón de sobrepeso.

Así que es importante controlar la comida que comen, e incluso controlar el peso del gato en casa. Esto se puede hacer con la báscula de personas o comprando una báscula de bebés para tener el peso más preciso.

2. Cantidad de agua

Cualquier sospecha de aumento de ingesta de agua hay que vigilarlo. Muchas enfermedades, como puede por ejemplo ser una diabetes o una enfermedad renal, entre otras, hará que beban más agua.

3. Tipo y cantidad de pis

Si vemos que dejan de hacer pis o empiezan a hacer en menor cantidad, algo raro está pasando. Un gato nunca debe dejar de hacer pis, si esto ocurre o si son pises más pequeños, incluso si lo hace fuera del arenero puede indicar desde una obstrucción urinaria hasta una cistitis.

Por el contrario, si un gato empieza a hacer pises más grandes puede deberse a que esté consumiendo mayora cantidad de agua con lo que necesitará hacer más pis o que esté fabricando más orina. En cualquiera de estas situaciones, al ser algo diferente de la normalidad se debe acudir al veterinario.

4. Tipo y cantidad de heces

Las heces de los gatos, una vez hechas y cubiertas no deben oler. En el momento, como en cualquier otra especie, tendrán un olor característico, pero una vez cubiertas ya no. Si vemos un aumento del número de veces que va al arenero a defecar, incluso aunque no haga nada después, o en el número de heces que tenemos que recoger a diario es un signo de alteraciones a nivel digestivo.

En el otro extremo tendríamos el estreñimiento, un gato no debe de estar más de 24 horas sin defecar. Hay muchas causas de estreñimiento, y lo principal es detectarlo a tiempo para evitar que evolucione hacia un megacolon.

5. Respiración

La frecuencia respiratoria en gatos debe ser menor de 30 respiraciones por minuto. Los gatos no jadean como hacen los perros para eliminar el calor, por lo que si vemos a nuestro gato con una respiración acelerada, con la boca abierta o haciendo un esfuerzo incluso ayudándose en exceso del abdomen para respirar se debe acudir con urgencia al veterinario.

6. Dientes y olor de la boca

Uno de cada 3 gatos mayores de 3 años tiene problemas dentales, y la mayoría de las veces no se ven a simple vista. Así que para poder verlo, hay que:

mirarles bien la boca, para ver si tienen sarro o enfermedad periodontal

fijarse en cómo comen, por si muestran dolor en el momento de comer

fijarse en el olor de la boca por si empeora.

En cualquiera de estas situaciones se debe acudir al veterinario

7. Estado anímico

Las personas que conviven con gatos conocen perfectamente el carácter de cada uno de sus gatos, por este motivo, cualquier cambio de carácter, comportamiento o estado anímico puede indicarnos enfermedad. Gatos que generalmente son menos sociables pueden empezar a acercarse para acurrucarse, mientras que gatos más cariñosos puede que se escondan y eviten el contacto.

Otro de los signos que debemos observar es su estado anímico, un gato decaído, poco activo o que no responde a estímulos externos debe ser llevado de inmediato al veterinario.

8. Temperatura corporal

La temperatura corporal normal del gato es mucho mayor a la de las personas. Generalmente está entre 38 y 39,2ºC, por este motivo siempre les notaremos más calientes que nosotros. La mejor y única forma de saber si tu gato tiene fiebre es utilizando un termómetro para tomarle la temperatura. En la actualidad existen microchips que permiten tomar la temperatura de forma menos invasiva que hacerlo mediante la toma de temperatura rectal.