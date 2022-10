Qué le pasa al cerebro cuando acariciamos a nuestras mascotas

Según un estudio publicado en PLOS ONE y liderado por la Universidad de Basilea, la corteza prefrontal es la estructura más avanzada del cerebro y se puede estimular su actividad tan solo con tocar a tu a tu perro. Ver, sentir y tocar a tus amigos perrunos genera un efecto estimulante que perdura durante largo tiempo, incluso si el perro ya no está presente, pero no es el mismo si en lugar de acariciar a un perro se acaricia un peluche.