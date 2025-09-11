SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de septiembre 2025 - 11:20

Mate con coco rallado: cuáles son los beneficios de esta nueva tendencia

Si bien existen mezclas comerciales con menta, boldo, tilo y hierbas serranas, la inclusión del coco rallado resultó toda una novedad.

Cuáles son los beneficios de ponerle coco rallado al mate.

Cuáles son los beneficios de ponerle coco rallado al mate.

Freepik

El mate forma parte de la identidad cultural Argentina, siendo un símbolo de unión entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. En los últimos años, una tendencia sorprendió al unir al mate con un ingrediente más relacionado con la repostería: el coco rallado.

Sumarle otro producto a la yerba se transformó en algo habitual en los últimos tiempos. De hecho, ya existen mezclas comerciales con menta, boldo, tilo y hierbas serranas. Incluso las hay soborizadas con cítricos o frutos rojos. Pero la inclusión del coco rallado resultó toda una novedad, no solo por su sabor, sino también por sus beneficios para la salud.

Informate más

La nueva tendencia: mate con coco rallado

El principal atractivo de esta innovación casera pasa por el sabor. Agregar coco rallado aporta un toque exótico y dulce que puede complementar perfectamente al gusto amargo y terroso de la yerba.

La combinación de la yerba con el sabor dulce y el aroma del coco crea una bebida más compleja y placentera, ideal para quienes buscan una alternativa diferente.

mate-coco
El coco cambia el sabor del mate y aporta beneficios para la salud.

El coco cambia el sabor del mate y aporta beneficios para la salud.

Además, la mezcla de los productos genera una combinación con varios beneficios para la salud, tanto a nivel nutricional como digestivo. A continuación, algunas de las ventajas:

  • Beneficios nutricionales: el coco rallado es rico en grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales. Contiene triglicéridos de cadena media (MCT), reconocidos por su capacidad para proporcionar energía rápida y fomentar la pérdida de peso.
  • Minerales esenciales: el coco aporta una fuente de hierro, magnesio y potasio, minerales esenciales para el funcionamiento muscular, la transmisión nerviosa y el equilibrio de líquidos en el cuerpo.
  • Fibra dietética: la fibra del coco ayuda al equilibrio digestivo y puede facilitar una mejor absorción de los nutrientes presentes en la yerba mate. Ayuda a mantener la regularidad intestinal y contribuye a una sensación de saciedad más duradera, evitando la ansiedad o el consumo excesivo de otros alimentos.
  • Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias: la yerba mate es conocida por su alto contenido de antioxidantes, como polifenoles y xantinas, que ayudan a combatir los radicales libres y reducir el estrés oxidativo. Por su parte, el coco tiene compuestos con propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. La combinación de ambos puede potenciar estas propiedades, otorgando un efecto protector frente a patologías relacionadas con el estrés oxidativo y la inflamación.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias