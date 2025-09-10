A sólo dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el destino que tenés que visitar si querés comer rico

Si algo no falta en la provincia de Buenos Aires, son opciones para disfrutar del aire libro y tentarse con la mejor gastronomía.

Es cierto que la provincia de Buenos Aires es una de las más pobladas, pero eso no quiere decir que no existan zonas desconocidas y con pocos habitantes. Entre estos destinos, existen localidades ideales para el turismo , para distenderse con los espacios verdes y probar las comidas más ricas del país.

El turismo no se reduce solamente a los destinos más conocidos y lejanos. También hay diferentes pueblos con mucho para ofrecer y a una distancia cercana, que permite escapadas un fin de semana o visitar cortas si no se dispone de grandes períodos de tiempo libre. Una excelente opción no tan conocida es General Belgrano .

General Belgrano es un pueblo ubicado tan sólo a 2 horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dirección al sur, a la vera del Río Salado.

Se sitúa en el centro este de la Provincia en la intersección entre las rutas 29 y 41. Limita al norte con Bonnement y al sur con el pueblito de Chas.

Qué se puede hacer en General Belgrano

Es extraño que el destino no sea de los más conocidos en la Provincia porque ofrece una gran variedad de actividades. En el centro se pueden ver las huellas de principios del siglo XX. "El Almacén" es una casona construida en 1907 y entre sus paredes funcionó el Bar y Café "Buen Gusto". Tiene vitrales que dejan pasar una luz cálida y el ambiente se remonta a aquellas épocas, no sólo por la construcción sino también por los utensilios y afiches.

Uno de los lugares más atractivos del pueblo es el Museo de las Estancias, pero lo más relevante, sobre todo para quienes llegan de la ciudad, es su naturaleza. Presenta un bosque amplio, con senderos claros y una gran vegetación. Este lugar es ideal para armar un picnic y pasar el día. En invierno hace falta un abrigo, pero en primavera y verano es ideal para disfrutar.

En cuanto a la gastronomía, predominan las parrillas y las mejores carnes. Además, las bodegas acompañan con vinos de primer nivel y cervezas artesanales inigualables. Por otro lado, las plazas y calles del centro también muestras una prolijidad agradable a la vista y a los paseos a pie.

Y por último, siempre está la orilla del río para pasar un día tranquilo, con grandes extensiones de verde, ideales para pasar tiempo en familia o con amigos y hacer actividades deportivas. Y por supuesto, las Termas del Salado.

Cómo ir hasta General Belgrano

Llegar desde la Ciudad es directo. Se toma la Autopista del Sur hacia la provincia y luego se continúa por la RN 3 o la RP 41 hasta el desvío señalizado a General Belgrano. El trayecto suma unos 162 kilómetros y, en condiciones normales, demanda alrededor de dos horas.