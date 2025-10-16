SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

16 de octubre 2025 - 16:00

¿Necesitas una mesita de luz nueva? Con estos simples pasos podes hacerla si gastar un peso

Esta es una idea práctica, económica y ecológica para crear tu propio mueble con objetos que ya tenés en casa.

Las perchas viejas pueden servir para hacer nuevos muebles para tu hogar.

Gentileza - Ceys

Transformar lo viejo en algo nuevo puede ser más fácil de lo que parece. Muchas veces acumulamos cosas que dejamos de usar y que terminan ocupando espacio o yendo a la basura. Pero esas piezas pueden convertirse en algo funcional y creativo.

Las perchas de madera, por ejemplo, suelen romperse o quedar olvidadas en el placard. En lugar de tirarlas, podés convertirlas en una mesita de luz resistente y original, que puede ser perfecta para decorar tu dormitorio o cualquier rincón de la casa.

Mesa con perchas Bricomania

¿Por qué es importante usar lo que ya tenemos?

Reutilizar lo que tenemos a mano no solo ayuda a cuidar el bolsillo, sino también al planeta. Cada objeto que recuperamos evita generar más residuos y reduce el consumo de nuevos materiales.

Además, hacer algo con tus propias manos tiene un valor extra, ya que fomenta la creatividad y la conexión con tus objetos. No hace falta ser experto en carpintería ni tener herramientas profesionales, solo ganas de probar y aprovechar lo que ya está en casa.

Paso a paso: ¿cómo hacer una mesa de luz con perchas de madera?

Materiales necesarios

  • 4 perchas de madera
  • 4 planchuelas en ángulo de 90°
  • 4 tornillos autoperforantes
  • 1 tabla redonda
  • Destornillador o taladro

Para tener una mesa funcional y con un diseño rústico tenés que hacer esto:

  1. Preparar las perchas: Retirá los ganchos metálicos de cuatro perchas de madera.

  2. Armar la base: Uní las perchas de a dos, enfrentando sus extremos más anchos. Pone una planchuela de 90° en cada unión y fijá con tornillos.

  3. Unir las partes: Repetí el mismo proceso con las otras dos perchas y después uní ambas estructuras entre sí para formar una base firme.

  4. Colocar la tapa: Podés usar una tabla redonda, como una de pizza o de picada, para formar la superficie. Colocala encima de la base. Si querés que quede fija, atornillala o pegala, pero si preferís que sea desmontable, simplemente apoyala.

  5. Dar los toques finales: Podés lijar las perchas o pintarlas del color que combine con tu habitación.

