¿Necesitas una mesita de luz nueva? Con estos simples pasos podes hacerla si gastar un peso







Esta es una idea práctica, económica y ecológica para crear tu propio mueble con objetos que ya tenés en casa.

Las perchas viejas pueden servir para hacer nuevos muebles para tu hogar. Gentileza - Ceys

Transformar lo viejo en algo nuevo puede ser más fácil de lo que parece. Muchas veces acumulamos cosas que dejamos de usar y que terminan ocupando espacio o yendo a la basura. Pero esas piezas pueden convertirse en algo funcional y creativo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las perchas de madera, por ejemplo, suelen romperse o quedar olvidadas en el placard. En lugar de tirarlas, podés convertirlas en una mesita de luz resistente y original, que puede ser perfecta para decorar tu dormitorio o cualquier rincón de la casa.

Mesa con perchas Bricomania Gentileza - Bricomania

¿Por qué es importante usar lo que ya tenemos? Reutilizar lo que tenemos a mano no solo ayuda a cuidar el bolsillo, sino también al planeta. Cada objeto que recuperamos evita generar más residuos y reduce el consumo de nuevos materiales.

Además, hacer algo con tus propias manos tiene un valor extra, ya que fomenta la creatividad y la conexión con tus objetos. No hace falta ser experto en carpintería ni tener herramientas profesionales, solo ganas de probar y aprovechar lo que ya está en casa.

Paso a paso: ¿cómo hacer una mesa de luz con perchas de madera? Materiales necesarios 4 perchas de madera

4 planchuelas en ángulo de 90°

4 tornillos autoperforantes

1 tabla redonda

Destornillador o taladro Para tener una mesa funcional y con un diseño rústico tenés que hacer esto: Preparar las perchas: Retirá los ganchos metálicos de cuatro perchas de madera. Armar la base: Uní las perchas de a dos, enfrentando sus extremos más anchos. Pone una planchuela de 90° en cada unión y fijá con tornillos. Unir las partes: Repetí el mismo proceso con las otras dos perchas y después uní ambas estructuras entre sí para formar una base firme. Colocar la tapa: Podés usar una tabla redonda, como una de pizza o de picada, para formar la superficie. Colocala encima de la base. Si querés que quede fija, atornillala o pegala, pero si preferís que sea desmontable, simplemente apoyala. Dar los toques finales: Podés lijar las perchas o pintarlas del color que combine con tu habitación.

Temas Reciclaje