Bariloche a la Carta 2025 brilló una vez más y mostró lo mejor de la gastronomía de la Patagonia

Concluyó con éxito la 12° edición de Bariloche a la Carta (BALC) reafirmando el posicionamiento de la famosa ciudad rionegrina como un destino activo también fuera de la temporada central. La Feria BALC, desarrollada en el Centro Cívico convocó a 40.000 visitantes y reunió a más de 120 expositores con más de 3.000 productos en exhibición, generando un espacio de encuentro entre productores, cocineros y público de toda la región. Durante una semana, del 6 al 13 de octubre, la ciudad se transformó en un gran escenario gastronómico, donde alrededor de 85 restaurantes y bares ofrecieron menús especiales, y participaron 65.000 personas de las distintas actividades.