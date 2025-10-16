Concluyó con éxito la 12° edición de Bariloche a la Carta (BALC) reafirmando el posicionamiento de la famosa ciudad rionegrina como un destino activo también fuera de la temporada central. La Feria BALC, desarrollada en el Centro Cívico convocó a 40.000 visitantes y reunió a más de 120 expositores con más de 3.000 productos en exhibición, generando un espacio de encuentro entre productores, cocineros y público de toda la región. Durante una semana, del 6 al 13 de octubre, la ciudad se transformó en un gran escenario gastronómico, donde alrededor de 85 restaurantes y bares ofrecieron menús especiales, y participaron 65.000 personas de las distintas actividades.
Bariloche a la Carta 2025 brilló una vez más y mostró lo mejor de la gastronomía de la Patagonia
El evento gastronómico más importante de la Patagonia cerró su edición 2025 con récord de público y la premiación de los mejores platos del Circuito Gastronómico.
Además, el alcance promocional total de esta edición superó los 7 millones de personas, consolidando el posicionamiento de Bariloche como capital gastronómica de la Patagonia.
Certamen BALC 2025
El Certamen BALC 2025 volvió a ser uno de los momentos más esperados del evento. Con 20.000 votos registrados, el público eligió los mejores platos del Circuito Gastronómico, premiando la creatividad, el uso de materia prima rionegrina y la calidad de las producciones locales.
Los platos ganadores:
Plato de Oro: Hotel Sheraton Bariloche por “Cordillera Secreta”, una propuesta que combina cordero, morillas y langostinos acompañado de una nube de ciprés, cous cous tostado, panacota de queso azul y un fondo oscuro de cacao.
Mejor Entrada: KM1 Restó con un original alfajor de foie de cordero entre galletas de hongos y cacao amargo, acompañado por hierbas adobadas en aceite de pino.
Mejor Postre: Gran Hotel Panamericano con su Pavlova de frutos rojos.
Mejor Plato de Cervecería: Wesley Tap Garden por su Fainá con textura de hongos (paté de hongos de pino, girgolas en escabeche y una mezcla salteada de gírgolas, pino y portobellos salteados) y lactonesa de romero.
Premio Menú Río Negro: 1875 Polo Club House, por destacar ingredientes locales como trucha, cordero, frambuesa, aceite de merkén, vinagre de sauco y chocolates.
Mejor Plato de Feria Gastronómica: AUITA, con su “Cubanito de Nori”, una original fusión de trucha, palta, yuzu y filadelfia.
