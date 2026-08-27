El destino de Buenos Aires perfecto para visitar si sos fanático del mate y la torta frita + Agregar ámbito en









Este pequeño pueblo rural celebra cada octubre una fiesta popular con gastronomía típica, artesanos, folklore y concursos para toda la familia.

La localidad que te espera con ferias únicas y una gastronomía inigualable. Pexels

En la provincia de Buenos Aires todavía existen pueblos que conservan las mismas costumbres que cuando se fundaron. Entre campos, construcciones históricas y calles tranquilas, algunos encontraron en la gastronomía una forma de atraer visitantes y mantener vivas las tradiciones que pasan de una generación a otra.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el sudoeste de la provincia, existe una pequeña localidad que cada octubre organiza una de las celebraciones más particulares de la región. Durante esos días, vecinos, artesanos y turistas se reúnen alrededor de dos clásicos argentinos con espectáculos folklóricos y productos locales que te invitan a hacer una escapada.

Este pueblo te espera con paisajes hermosos y fiestas tradicionales. Gentileza - Jorge Laucirica Dónde se ubica Copetonas Copetonas pertenece al partido de Tres Arroyos, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad cabecera y mantiene el perfil tranquilo característico de las pequeñas comunidades rurales. El pueblo fue fundado el 11 de octubre de 1912 y forma parte del programa Pueblos Turísticos bonaerense. Durante sus primeros años creció mucho gracias al ferrocarril y llegó a convertirlo en un punto importante para el movimiento de granos de la región.

Actualmente, sus calles, casas antiguas y estancias mantienen parte de esa identidad, pero también pueden encontrarse construcciones y propuestas gastronómicas típicas de la comunidad danesa que se asentó en la zona. Uno de sus atractivos principales es el Río Quequén Salado, donde se encuentran saltos de agua, sectores naturales y senderos para recorrer.

Cerca del mar y con un paisaje rural inigualable, Copetonas es un gran pueblo para visitar. Gentileza - @turismopba Qué se puede hacer en Copetonas El momento de mayor movimiento llega en octubre con la Fiesta Regional del Mate y la Torta Frita, un encuentro gratuito que se lleva a cabo frente al Museo Regional y reúne tanto a vecinos como visitantes de distintos puntos. La celebración cuenta con más de 70 expositores y artesanos, además de espectáculos de folklore y diferentes propuestas gastronómicas.

Las tortas fritas recién preparadas son unas de las grandes protagonistas de la jornada, además del concurso de cebadores de mate, organizado por el Museo de la Yerba Mate. Durante la fiesta y el resto del año también se pueden encontrar productos hechos por emprendedores de la zona, entre ellos: Alfajores artesanales

Pastelería de origen danés

Cuchillos hechos a mano

Tejidos y otros productos regionales La localidad ostenta pintorescos paisajes y una gran arquitectura. Gentileza - @turismopba Cómo ir hasta Copetonas El camino hacia Copetonas empieza por la Autopista Riccheri y continúa por Ezeiza-Cañuelas. En la localidad de Cañuelas se pasa a la Ruta Nacional 3 y así se sigue la mayor parte del viaje, aproximadamente 500 kilómetros, hasta llegar al empalme con la Ruta 72, que llega directo a Copetonas. El viaje dura un poco menos de 7 horas.