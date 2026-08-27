En la provincia de Buenos Aires todavía existen pueblos que conservan las mismas costumbres que cuando se fundaron. Entre campos, construcciones históricas y calles tranquilas, algunos encontraron en la gastronomía una forma de atraer visitantes y mantener vivas las tradiciones que pasan de una generación a otra.
El destino de Buenos Aires perfecto para visitar si sos fanático del mate y la torta frita
Este pequeño pueblo rural celebra cada octubre una fiesta popular con gastronomía típica, artesanos, folklore y concursos para toda la familia.
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En el sudoeste de la provincia, existe una pequeña localidad que cada octubre organiza una de las celebraciones más particulares de la región. Durante esos días, vecinos, artesanos y turistas se reúnen alrededor de dos clásicos argentinos con espectáculos folklóricos y productos locales que te invitan a hacer una escapada.
Dónde se ubica Copetonas
Copetonas pertenece al partido de Tres Arroyos, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad cabecera y mantiene el perfil tranquilo característico de las pequeñas comunidades rurales. El pueblo fue fundado el 11 de octubre de 1912 y forma parte del programa Pueblos Turísticos bonaerense. Durante sus primeros años creció mucho gracias al ferrocarril y llegó a convertirlo en un punto importante para el movimiento de granos de la región.
Actualmente, sus calles, casas antiguas y estancias mantienen parte de esa identidad, pero también pueden encontrarse construcciones y propuestas gastronómicas típicas de la comunidad danesa que se asentó en la zona. Uno de sus atractivos principales es el Río Quequén Salado, donde se encuentran saltos de agua, sectores naturales y senderos para recorrer.
Qué se puede hacer en Copetonas
El momento de mayor movimiento llega en octubre con la Fiesta Regional del Mate y la Torta Frita, un encuentro gratuito que se lleva a cabo frente al Museo Regional y reúne tanto a vecinos como visitantes de distintos puntos. La celebración cuenta con más de 70 expositores y artesanos, además de espectáculos de folklore y diferentes propuestas gastronómicas.
Las tortas fritas recién preparadas son unas de las grandes protagonistas de la jornada, además del concurso de cebadores de mate, organizado por el Museo de la Yerba Mate. Durante la fiesta y el resto del año también se pueden encontrar productos hechos por emprendedores de la zona, entre ellos:
- Alfajores artesanales
- Pastelería de origen danés
- Cuchillos hechos a mano
- Tejidos y otros productos regionales
Cómo ir hasta Copetonas
El camino hacia Copetonas empieza por la Autopista Riccheri y continúa por Ezeiza-Cañuelas. En la localidad de Cañuelas se pasa a la Ruta Nacional 3 y así se sigue la mayor parte del viaje, aproximadamente 500 kilómetros, hasta llegar al empalme con la Ruta 72, que llega directo a Copetonas. El viaje dura un poco menos de 7 horas.
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